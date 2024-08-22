記者張筱涵／綜合報導

防彈少年團（BTS）SUGA涉嫌酒後騎乘電動車（전동 스쿠터），由於高人氣的關係，調查過程都受到外界高度矚目。韓媒21日報導他將會在今（22日）接受傳喚接受調查，然而BigHit Music今天否認，再次引起討論。

▲SUGA。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



韓媒《首爾新聞》於21日以「獨家」報導SUGA將會在今天出席接受調查，隨即引起討論，許多南韓媒體也都陸續跟進報導，然而到了今天，BigHit Music發聲否認：「防彈少年團SUGA今天不會去龍山警察局，抱歉這麼遲才給正確的回覆，至於未來何時出席這點，現在難以回應，敬請見諒。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，由於事件發生至今已經過了2個禮拜，南韓網友得知SUGA並不是今天出席接受調查後，都開始有了反彈聲浪，「應該要早點出來否認吧」、「不如直接說會在哪天接受調查吧」、「已經超過2個禮拜了欸」、「這種事情是可以無限期延後的嗎」。

事實上，SUGA於6日在首爾龍山區漢南洞的住處附近，因酒後駕駛電動車摔倒，被在附近巡邏的警方發現並查獲酒駕事實，酒測濃度達到0.227%，遠超過駕照吊銷標準的0.08%。

▲韓網反應。（圖／翻攝自theqoo／翻譯自《ETtoday星光雲》）