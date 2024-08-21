ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

全紅嬋合照王俊凱被擄獲！　讚他「比黃子韜帥一點」網笑翻

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸17歲奧運跳水金牌名將全紅嬋技術精湛，活潑的性格也深受網友喜愛。她日前受邀參加葛優、王俊凱主演的電影《刺蝟》首映會，不僅拍照過程令人發笑，她還評論王俊凱比自己的偶像黃子韜帥，引網友直說「好可愛」。

▲▼全紅嬋合照王俊凱讚「比黃子韜帥一點」網笑翻。（圖／翻攝自微博／全紅嬋）

▲全紅嬋是大陸奧運史上最年輕的三金王。（圖／翻攝自微博／全紅嬋）

影片中，全紅嬋與王俊凱合照時，先是問說：「拍得好看不啊？」王俊凱表示自己很不會自拍，於是將手機遞給全紅嬋，結果全紅嬋幽默表示：「我也是有幸摸到你手機囉！」讓王俊凱害羞地笑了下。拍完照後，全紅嬋又說：「賞你了，記得發我。」王俊凱則對她拍照速戰速決感嘆：「比我還隨意啊！」相處氣氛相當輕鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼全紅嬋合照王俊凱讚「比黃子韜帥一點」網笑翻。（圖／翻攝自微博／電影頻道融媒體中心）

▲▼全紅嬋和王俊凱合照。（圖／翻攝自微博／電影頻道融媒體中心、全紅嬋）

▲▼全紅嬋合照王俊凱讚「比黃子韜帥一點」網笑翻。（圖／翻攝自微博／全紅嬋）

後來到了首映會上，全紅嬋被問到「王俊凱帥不帥」，她小聲地回答：「帥。」並補充說：「他比黃子韜帥一點。不好意思韜哥，背叛你幾秒鐘。」由於全紅嬋的偶像是黃子韜一事眾所皆知，因此網友都爆笑表示「黃子韜睡醒天都塌了」、「她太可愛了」、「我線下轉擔就這樣」。

▲▼全紅嬋合照王俊凱讚「比黃子韜帥一點」網笑翻。（圖／翻攝自微博／電影頻道融媒體中心）

▲全紅嬋誇王俊凱比自己的偶像黃子韜帥。（圖／翻攝自微博／電影頻道融媒體中心）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸女娃趴電梯門哭鬧遭夾手！　爸媽聽哭聲趕來1招機智救援

推薦閱讀

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

獨／「擦屁股」惹火狄鶯孫鵬！拳王韓森道歉　再嗆孫安佐：擂台見

獨／「擦屁股」惹火狄鶯孫鵬！拳王韓森道歉　再嗆孫安佐：擂台見

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

《角頭》3大咖離世！經典片段成追憶　他嘆：又想小鬼了

《角頭》3大咖離世！經典片段成追憶　他嘆：又想小鬼了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

快訊／柯叔元發聲：我和太太結婚有台灣法律見證　怒斥爆料

短今試穿泳裝「當場被店員喬奶」！結完帳才被告知一件事：有點害羞

短今試穿泳裝「當場被店員喬奶」！結完帳才被告知一件事：有點害羞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾智希剛接拍八點檔…被發現「戲越來越少」！PO超音波照證實：很感恩

羅時豐拆夥2大內幕！「年終砍半還情勒」　5員工怒離職：慣老闆

獨／許光漢當兵了！軍方：昨走進成功嶺報到　受訓21天後服替代役

許光漢爆入伍了！網目擊「剃平頭現身成功嶺」　新訓21天當替代役

「台灣第一女優」交往醫師男友5年！男方家人求放過　遭病患認出不避諱　

獨／「擦屁股」惹火狄鶯孫鵬！拳王韓森道歉　再嗆孫安佐：擂台見

柯叔元秘婚內幕！「柯太太」離婚4月閃嫁他…斷聯家人堪比八點檔

《角頭》3大咖離世！經典片段成追憶　他嘆：又想小鬼了

獨家／梁靜茹「43.8萬IG突關閉」臉書也消失　經紀公司回應了

羅時豐爆砍年終卻「砸大錢送兒出國」！侄子團隊埋心結　雙方親回應

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

王俊凱, 全紅嬋, 黃子韜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「2024台北國際魔術節」　九月六日登場台韓對抗
  2. 全紅嬋合照王俊凱被擄獲！　讚他「比黃子韜帥一點」網笑翻
  3. 大咖饒舌歌手唱一半「突遭陌生男抓臀」　影片曝氣炸喊告：真的很噁心
  4. 「狼人殺女神」梁以辰逛街幫陌生情侶抓蟑螂！　自誇：我好像有點帥
  5. 王陽明喊娘砲「代言遭網紅抵制」！　業者緊急發聲了
  6. 汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」　她狂酸：偽豪門的生活不易
  7. 邱鋒澤牽手香港女星「東京約會照」曝光　穿情侶浴衣超甜
  8. 女模遇家暴「曾試圖輕生」患憂鬱！　認走不出陰霾：怎樣都無法平復
  9. 坤達油頭爆吼畫面流出！　柯佳嬿吐槽：有用我代言的洗髮精嗎？
  10. 男歌手唱破億神曲爆紅...卻突告別歌壇　現身西門町街頭近況曝光

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366