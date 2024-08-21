全紅嬋合照王俊凱被擄獲！　讚他「比黃子韜帥一點」網笑翻

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸17歲奧運跳水金牌名將全紅嬋技術精湛，活潑的性格也深受網友喜愛。她日前受邀參加葛優、王俊凱主演的電影《刺蝟》首映會，不僅拍照過程令人發笑，她還評論王俊凱比自己的偶像黃子韜帥，引網友直說「好可愛」。

▲全紅嬋是大陸奧運史上最年輕的三金王。（圖／翻攝自微博／全紅嬋）

影片中，全紅嬋與王俊凱合照時，先是問說：「拍得好看不啊？」王俊凱表示自己很不會自拍，於是將手機遞給全紅嬋，結果全紅嬋幽默表示：「我也是有幸摸到你手機囉！」讓王俊凱害羞地笑了下。拍完照後，全紅嬋又說：「賞你了，記得發我。」王俊凱則對她拍照速戰速決感嘆：「比我還隨意啊！」相處氣氛相當輕鬆。

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▲▼全紅嬋和王俊凱合照。（圖／翻攝自微博／電影頻道融媒體中心、全紅嬋）

後來到了首映會上，全紅嬋被問到「王俊凱帥不帥」，她小聲地回答：「帥。」並補充說：「他比黃子韜帥一點。不好意思韜哥，背叛你幾秒鐘。」由於全紅嬋的偶像是黃子韜一事眾所皆知，因此網友都爆笑表示「黃子韜睡醒天都塌了」、「她太可愛了」、「我線下轉擔就這樣」。

▲全紅嬋誇王俊凱比自己的偶像黃子韜帥。（圖／翻攝自微博／電影頻道融媒體中心）