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不怕在演藝圈談政治「自毀前程」！　陳慕義：仍在尋找台灣人的尊嚴

記者張筱涵／綜合報導

陳慕義曾以《老狐狸》獲得金馬獎最佳男配角，今（21日）發文表示，有朋友擔心在演藝圈談政治「這樣會自毀前程」，但他堅信這並不會成為問題，並分享了自己對台灣現況的看法。

▲▼陳慕義。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳慕義）

陳慕義面對朋友的擔憂，很有把握地直呼「不會」，且今天的任務是在高雄苓雅區的一個兒童少年據點，照顧受藥物成癮困擾的家庭，並保護這些家庭的孩子，也藉此機會和周柏青醫師及其團隊分享關於台灣意識和價值觀的想法。

對過去的自己來說，演戲的確是日常也是唯一收入，但陳慕義不認為這是自己的人生前程，走出螢幕畫面框，思考著不同面向的台灣：「高鐵『維持現狀』是因為偶發的地震，台灣『維持現狀』是榮格說的集體無意識，不是偶發，而是長期不正常國家的不正常心靈，怕到縮起來了，不曾被救贖。」

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陳慕義認為在台灣拍戲時幸福的事，因為有最好、最敬業的工作人員：「大家不談政治，ok，不過提醒一下，戲劇的本質是模仿人類的生活、描寫和思考，亞里士多德『悲劇以悲憫和恐懼來使這種情感得到淨化』，是的，關於前程，我仍然逕自在尋找台灣人的尊嚴以及獨立的旗幟。」

▲▼陳慕義。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳慕義）

▲陳慕義。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳慕義）

▲▼陳慕義。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳慕義）

▲網友留言。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳慕義）

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