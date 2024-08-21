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李易自認現在很「free」！　旅行逐漸改變：不像以前有控制狂傾向

記者孟育民／台北報導

MyVideo實境綜藝《花甲少年趣旅行8》，最新嘉賓由包偉銘、況明潔、李易與張文綺組成花甲／少年組合，一起結伴到宜蘭、花蓮旅行。李易在節目中，分享了他對旅行的熱愛與期待，他形容自己是一個自由自在的旅伴，總是負責尋找美食和必去景點，並笑稱自己現在很「free」，不再像以前那樣有控制狂傾向。

▲▼包偉銘、況明潔、李易與張文綺結伴旅行。（圖／MyVideo提供）

▲包偉銘、況明潔、李易與張文綺結伴旅行。（圖／MyVideo提供）

對於旅程中的花甲組與少年組，李易一開始對花甲組有些擔心，擔心是否能理解他們的喜好，但最終發現大家都很配合，甚至願意嘗試挑戰自己不喜歡的事情。不過他也透露旅程發生的小插曲「包哥不吃辣」，為了照顧包偉銘的口味，大家決定僅讓他體驗，甚至安排他當評審，避免讓他在味覺上受苦，「我覺得少年組就是盡量讓他放輕鬆」，這樣的體貼與照顧，也展現了旅伴之間的默契與關懷。

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▲▼包偉銘、況明潔、李易與張文綺結伴旅行。（圖／MyVideo提供）

▲▼李易錄《花甲少年趣旅行8》揭意外插曲， 「貼心安排」為了他。（圖／MyVideo提供）

▲▼包偉銘、況明潔、李易與張文綺結伴旅行。（圖／MyVideo提供）

談到團隊裡的開心果，李易笑說大家都好相處、很熱情，「整趟旅行真的都非常開心，只是包大哥很愛離題...」，開玩笑爆料也顯示夥伴間的深刻情誼。對於旅程結束，李易感慨地說，這次旅行讓他與不同的旅伴有了更深的互動與了解，對於多年未合作的況明潔、初次認識的包偉銘，與過去僅限點頭之交的張文綺，都讓他感受到每個人身上獨特的細膩與體貼，「希望這次旅行只是友誼的開始。在我們未來人生的旅行，大家還是可以常常一起出遊，繼續這份珍貴的情誼！」

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