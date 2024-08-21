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王陽明被炎上娘砲…「陶晶瑩罕說重話」：非常不禮貌！鬆口一擔憂

記者潘慧中／綜合報導

王陽明日前宣傳新電影《角頭－大橋頭》時，不只沒和女粉絲合比愛心，還直言「我不比娘砲的動作」，引發軒然大波。對此，陶晶瑩20日也在廣播節目《陶色新聞》吐露看法，「講到娘砲這兩個字，確實我覺得聽起來就是非常的不禮貌。」

▲▼陶晶瑩發表對於王陽明「娘砲言論」的看法。（圖／翻攝自Threads／sunnyboyyy、YouTube／飛碟聯播網）

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▲▼陶晶瑩。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陶晶瑩表示，王陽明當然可以不比愛心動作，「只是你不要去攻擊、或者是用大家認為是性別歧視的字眼」，尤其是自從玫瑰少年之後，大眾更認為不要用情緒性字眼對待不同性別氣質的人。

針對王陽明後續回應網友「你們都超Man，無敵Man」一句話，陶晶瑩覺得這是對方「在極度情緒激動下」打出來的。更長遠的來說，她認為對方「會造成一個阻礙」，那就是89、黑道或表面上看起來很Man的人不敢出櫃，「會不會讓那些人更壓抑？」

▲▼陶晶瑩。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

▲陶晶瑩擔憂王陽明一席話可能造成阻礙。（圖／翻攝自YouTube／飛碟聯播網）

陶晶瑩認為老一輩的人仍舊無法接受與以往不同的性別氣質，她個人就在台灣「碰過好幾次」，尤其是和女兒在一起時，女兒都會被說成「妳兒子」，她只好連忙澄清，「其實我們已經習慣了」，長輩聽到的第一反應通常都是「蛤」，還有人當面脫口「那ㄟ安內」，讓她相當傻眼。

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王陽明, 陶晶瑩, 娘砲

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