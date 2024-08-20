直擊／邰智源當場被Cue！露面大方「比臉頰愛心」：不會覺得娘啊

記者黃庠棻／台北報導

Netflix犯罪推理喜劇影集《正港分局》即將在22日開播，今（20）日齊聚超強卡司王淨、馬念先、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐、邰智源、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞、黃宣以及首次驚喜登場的楊祐寧，在三創盛大舉行上線記者會活動。

▲楊祐寧、邰智源、黃宣出席《正港分局》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

上線記者會現場熱鬧非凡，演員齊聚一堂暢談幕後祕辛與合作趣事。動沒能參與的許光漢也驚喜於螢幕中與觀眾朋友問好，他分享「雖然這次辦案的節奏很荒謬，但現場的佈置一定都不會馬虎，美術拍攝手法都很精緻！」他更形容正港小隊像是一盤「散沙」，強調「但雖然一開始是盤散沙，但隨著辦案的過程會有一種聚沙成塔的感覺！大家聚齊在一起的時候，就會有莫名的和諧感。」

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而邰智源睽違20年再次出演台劇，難得以演員身份接受訪問，由於劇中地下偶像「茂木由美」（阿部瑪利亞飾）的應援舞最後有比愛心的手勢，他被問到「是否覺得比愛心很娘炮」，大方說道「不會覺得娘啊，我覺得很好」。

▲邰智源回應比愛心的心情。（圖／記者黃克翔攝）

邰智源不僅大方表示比愛心「很好」，甚至開玩笑說「對身體好」，只是他比出的愛心長得有點奇怪，被眾人虧「很像腰子」，他也馬上接梗開玩笑說自己的愛心「對腰子很好」，讓全場笑成一片。

▲邰智源回應比愛心的心情。（圖／記者黃克翔攝）