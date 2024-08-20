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美食旅遊YTR傑佛瑞入境日本遭海關盤查！　拍片記憶卡格式化淚崩道歉粉絲

記者孟育民／台北報導

美食旅遊YouTuber 傑佛瑞經常於頻道分享各地美食心得及旅遊見聞，日前他到東京旅行，沒想到一入關便被海關攔下，讓他嚇一大跳。原來是因為日本海關近期加強審查入境旅客攜帶的黃金，看到單獨入境的自己才會特別留心。傑佛瑞一拿完行李到報關窗口後就被攔了下來，對方不斷確認問「是第幾次來？住哪裡？目的是什麼？」還把傑佛瑞的包包拿起來墊了一下重量。

▲▼美食旅遊YouTuber傑佛瑞經常分享美食與旅遊心得。（圖／光意娛樂提供）

▲美食旅遊YouTuber傑佛瑞經常分享美食與旅遊心得。（圖／光意娛樂提供）

傑佛瑞回憶道：「旁邊的人都很快的就通過了，就我一個人卡在那。我還疑惑怎麼會第一次獨自來日本就被攔下來，是我長的很像壞人嗎？」他前往民宿時，還因為網頁上位置跟地圖上差了整整兩條街，讓他一度徘徊找不到路，幸好遇到一位送貨員直接帶著他過去才找到地方，令他感動直呼當地人都很親切。

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▲▼美食旅遊YouTuber傑佛瑞經常分享美食與旅遊心得。（圖／光意娛樂提供）

▲傑佛瑞去日本拍片卻多災多難。（圖／光意娛樂提供）

他還表示日本盛夏真的超級熱，且因為都在白天拍攝，去的又都是排隊一小時以上的名店，讓傑佛瑞在大太陽下瘋狂爆汗。衣服乾了又濕不斷循環，衣服上還因此曬了一層汗的結晶，拍到最後白色的上衣變成灰色的，「我汗都是用滴的，全身衣服都濕掉，連排在旁邊的客人都看不下去給我面紙，拍到後面都有點中暑的感覺。」

甚至在旅途第二天整理素材時，傑佛瑞竟不小心把記憶卡格式化，讓他當場崩潰，「因為少了兩天的影片素材，讓原本兩集的內容直接砍半！我還因此開了直播，想跟粉絲們道歉，結果說著說著就哭了。」好在有許多網友私訊關心，並建議他補救的方法，最後也成功救回了大部分的檔案，讓傑佛瑞感謝網友們的熱心救援。

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