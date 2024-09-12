《戲說》83歲男星離世…生前唯一交代曝光　她憶3個月前最後一面

記者黃庠棻／台北報導

資深男星曾國峯曾演過多部本土劇，包括《戲說台灣》、《台灣奇案》等經典戲劇，是許多觀眾熟悉的面孔。怎料，曾國峯卻在今（12）日傳出過世的消息，經《ETtoday星光雲》查證，好友郭美珠也出面證實了他的死訊，享壽83歲。

▲資深藝人曾國峯傳出過世消息。（圖／翻攝自網路）

曾國峯私底下跟資深藝人郭美珠交情深厚，兩人相識至今已超過40年。郭美珠透露雙方合作過多次，只要自己製作的戲劇，曾國峯都會跟著一起演出，不僅是好友也是好夥伴，沒想到卻在今日接到對方女兒通知「爸爸走了」的消息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

郭美珠透露曾國峯很喜歡到自己家裡拜訪，有一段時間常常過去聊天、吃飯，上一次見面已是3個月前，當時好友臉色看起來還很紅潤，談話期間更是風趣且愛開玩笑，雖然星期一、三、五都要洗腎，但身體還算硬朗，卻沒想到3個月之後竟天人永隔。

▲郭美珠證實曾國峯的死訊。（圖／翻攝自郭美珠臉書）

不僅如此，郭美珠還透露曾國峯生前只交代兒子、女兒一件事，就是要把自己的死訊通知給演藝工會知道，她接到對方子女的電話後，也二話不說出手幫忙。至於曾國峯的後事，家屬希望低調處理，已交由榮總醫院的葬儀社接手，希望到陽明山上進行花葬。