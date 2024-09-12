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陳美鳳心疼江蕙獨自抗癌　親揭天后真實面

記者蔡琛儀／台北報導

天后江蕙（二姐）封麥9年，將在10月5日於台北大巨蛋為國慶晚會獻唱，但她透露其實在引退期間罹癌，並分享多次化療的過程，以及自己終於決定重出江湖的心情；過去和她在秀場相識的陳美鳳，今（12日）替陳謙文演唱會站台時被問到此事之前都不知道江蕙罹癌，心疼表示：「這是她個人隱私，她可能不想讓太多人擔心，但她願意再出來，大家都會很期待。」

▲▼ 陳美鳳探班陳謙文。（圖／葡萄長文創工作室提供）

▲ 陳美鳳探班陳謙文。（圖／葡萄長文創工作室提供）

江蕙罹癌僅有閨密方文琳，以及和她情同姐弟的周杰倫等人早知情，陳美鳳心疼江蕙這段期間獨自抗癌，好在終於康復，開心表示：「把自己先照顧好，她在國慶開唱，大家一定很期待，那麼多人喜歡她的歌，還是在這麼有意義的日子，非常期待。」

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曾和江蕙一起在秀場合作的陳美鳳，表示江蕙自我要求非常高，所有的事情都要求完美且按部就班，「旁邊的人太重要了，因為他們的專業造就了我們，我們在圈子3、40年，還有觀眾會支持我們，讓觀眾覺得會有不一樣的我們。」

▲▼ 陳美鳳探班陳謙文。（圖／葡萄長文創工作室提供）

▲陳美鳳探班陳謙文。（圖／葡萄長文創工作室提供）

出道40多年的陳美鳳也以自身經歷分享，很感謝因為藝人身分，讓她可以有許多不同變化，雖然偶爾會有酸民虧她「都幾歲了還要裝韓國妹」、「走紅毯穿成這樣」，但她認為藝人要時常保持一顆好奇心並且忘記年齡，保持心態健康才是最重要的。

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陳謙文, 陳美鳳

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