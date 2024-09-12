火星人改文刪旗！網挖李珠珢「IG中華民國國旗在首頁」暈了：阿珠就是帶種

記者劉宛欣／綜合報導

天王火星人布魯諾（Bruno Mars）上週末日在高雄世運主場館開唱，吸引10萬8千⼈前往朝聖。演唱會結束後他分別在IG、微博發文感謝，卻被發現IG版本貼文是「Thank You Taiwan（謝謝台灣）」附上末中華民國國旗與愛心，後又改成謝謝高雄並撤掉國旗，微博則是「謝謝中國台灣」引發網友爭議。在一片討論中，有網友提到在台灣爆紅的南韓啦啦隊員李珠珢，精選名稱放的就是國旗。

▲李珠珢在台擁有超高人氣。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

韓職啦啦隊「起亞虎」20歲人氣成員李珠珢（이주은）的「三振舞」風靡全網，近來頻頻有消息傳出，李珠珢計劃明年來台發展。先前她曾隨隊來台表演，被台灣粉絲的熱情深深感動，Instagram特地新增了一個關於台灣的精選，名稱直接放上中華民國國旗，適逢近日火星人貼文撤掉國旗事件，有鄉民便發文直呼「李珠珢有很多外國粉絲，阿珠是不是讓世界看到中華民國國旗了？」

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▲李珠珢IG限動精選只有三個，其中一個就是來台灣時的合輯。（圖／翻攝自李珠珢Instagram）

網友紛紛留言討論「台幣太香了」、「老婆就是這麼可愛」、「我大阿珠就是帶種！愛了愛了！」、「乳華（辱華）」、「這個國旗從她來台灣回去韓國後就有了」。

▲鄉民回應。（圖／翻攝自PTT）