這次不當角頭！蔡振南、喜翔「金盆洗手」再戰江湖

記者許逸群／台北報導

TTXC 2024高雄電影節將於10月12日登場，今（20日）公布本屆「臺灣越界」單元，網羅《非想非非想》、《阿婆非死不可》與《金盆洗手》3部世界首映的新片，以及亞洲首映的《鳳姐》。

▲蔡振南在《金盆洗手》中飾演一名退休警察。（圖／高雄電影節提供）

《金盆洗手》描述「老扒手」喜翔與「退休警察」蔡振南如何為了完成各自未了的心願，再次重出江湖，一解遺憾。特別的是，兩人於正在熱映的《角頭-大橋頭》中有著特殊的恩怨情仇，如今即將登場的新作又再次合作，令人期待兩人的火花。

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▲《非想非非想》記錄「優人神鼓」的故事。（圖／高雄電影節提供）

《非想非非想》記錄了現代劇場的璀璨之光「優人神鼓」的誕生與演繹。創辦人劉若瑀1988年創立「優劇場」，1994年「優人神鼓」正式成立，透過靜坐、擊鼓與武術建立出優人的訓練與表演方法，從外在的形式，轉為内在的追求，並於1998年以《聽海之心》一舉登上世界舞臺。

▲高宇蓁在《鳳姐》中飾演妓女「阿鳳」。（圖／高雄電影節提供）

改編自真人真事的《鳳姐》，為新銳導演邱新達的首部劇情長片，講述一名渴望成為鄧麗君的少女，卻遭拐騙誤入風俗業的悲涼人生。高宇蓁首次擔任大銀幕主演，飾演妓女「阿鳳」，成功詮釋在社會低谷中，面對困境展現韌性與尊嚴的女性形象。

▲《阿婆非死不可》劇照。（圖／高雄電影節提供）

《阿婆非死不可》由金鐘獎最佳女主角及男主角楊麗音、藍葦華領銜，攜手金馬獎最佳女配角張詩盈以及今年北影「非常新人」林思廷出演。導演陳怡蓉以多重視角與時空交錯的敘事手法，帶領觀眾深入家中有本難念的經的日常習題，淚中帶笑之際，更探討傳統文化的綑綁與客家女性的自我追尋。