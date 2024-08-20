深田恭子「消失1年」首度發文！　瘦到臉變尖…百億男友認愛新歡

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星深田恭子罹患「適應障礙症」，短暫復出拍戲又消失螢光幕，加上與百億社長男友情變分手，對方認愛新歡西內麻里亞，IG快一年沒有更新，20日首度發文了！原來她低調接拍電影《工作細胞》，片中飾演「肝細胞」，曬出片中造型照片，網友紛紛心疼「瘦了」。

▲深田恭子消失快1年首度更新動態。（圖／翻攝自IG）

《工作細胞》是描述人類體內各種細胞運作，對抗細菌保護人體健康的過程，將細胞擬人化呈現成為一大特色。而深田恭子飾演「肝細胞」，原作漫畫人物的造型是身穿華麗禮服，粉色頭髮，擁有爆乳身材，工作是負責解酒，因身體的主人喝酒過度而體弱。

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深田恭子IG消失了快1年首度發文，分享拍攝電影的心情，在導演武內英樹和其他工作人員、演員們的合作下進行得非常愉快。她片中細胞身體的主人是阿部貞夫，拍電影同時，也對人體有了更多的認識，並寫道：「當我想到我們的體內竟然存在著這麼浪漫且無限的世界時，平凡的日常生活也變得更加富有故事性了！我非常期待看過這部電影的人能夠有同樣的體驗。」

▲深田恭子發文分享拍攝電影的心情。（圖／翻攝自IG／深田恭子）

照片中的深田恭子，身穿華麗薄紗禮服，傲人雙峰線條若隱若現，還配戴著珠寶項鍊，還原漫畫「肝細胞」造型。而粉絲輪番留言「深田恭子好美」、「肝細胞是這麼美的細胞啊」，同時也有人心疼女神臉蛋瘦到變尖，「瘦了嗎？還好嗎」、「是不是太瘦了」。據網友留言透露，電影《工作細胞》是去年（2023）春天時拍攝，比她7月接演日劇《18／40～兩人的夢想與愛情～》還早，推測照片是當時拍的，不斷有流言關心女神的身體現況。

▲網友紛紛關心深田恭子瘦了很多。（圖／翻攝自IG）