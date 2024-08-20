ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

深田恭子「消失1年」首度發文！　瘦到臉變尖…百億男友認愛新歡

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星深田恭子罹患「適應障礙症」，短暫復出拍戲又消失螢光幕，加上與百億社長男友情變分手，對方認愛新歡西內麻里亞，IG快一年沒有更新，20日首度發文了！原來她低調接拍電影《工作細胞》，片中飾演「肝細胞」，曬出片中造型照片，網友紛紛心疼「瘦了」。

▲▼深田恭子消失快1年首度發文。（圖／翻攝自IG）

▲深田恭子消失快1年首度更新動態。（圖／翻攝自IG）

《工作細胞》是描述人類體內各種細胞運作，對抗細菌保護人體健康的過程，將細胞擬人化呈現成為一大特色。而深田恭子飾演「肝細胞」，原作漫畫人物的造型是身穿華麗禮服，粉色頭髮，擁有爆乳身材，工作是負責解酒，因身體的主人喝酒過度而體弱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

深田恭子IG消失了快1年首度發文，分享拍攝電影的心情，在導演武內英樹和其他工作人員、演員們的合作下進行得非常愉快。她片中細胞身體的主人是阿部貞夫，拍電影同時，也對人體有了更多的認識，並寫道：「當我想到我們的體內竟然存在著這麼浪漫且無限的世界時，平凡的日常生活也變得更加富有故事性了！我非常期待看過這部電影的人能夠有同樣的體驗。」

▲▼深田恭子發文分享拍攝電影的心情。（圖／翻攝自IG／深田恭子）

▲深田恭子發文分享拍攝電影的心情。（圖／翻攝自IG／深田恭子）

照片中的深田恭子，身穿華麗薄紗禮服，傲人雙峰線條若隱若現，還配戴著珠寶項鍊，還原漫畫「肝細胞」造型。而粉絲輪番留言「深田恭子好美」、「肝細胞是這麼美的細胞啊」，同時也有人心疼女神臉蛋瘦到變尖，「瘦了嗎？還好嗎」、「是不是太瘦了」。據網友留言透露，電影《工作細胞》是去年（2023）春天時拍攝，比她7月接演日劇《18／40～兩人的夢想與愛情～》還早，推測照片是當時拍的，不斷有流言關心女神的身體現況。

▲▼深田恭子消失快1年首度發文。（圖／翻攝自IG）

▲網友紛紛關心深田恭子瘦了很多。（圖／翻攝自IG）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

推薦閱讀

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住渾圓雪乳　網讚：啦啦隊最頂

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住渾圓雪乳　網讚：啦啦隊最頂

黃安身體壞掉「不吃藥會死」腎卻吃出問題！　曝近況嘆：非常無奈

黃安身體壞掉「不吃藥會死」腎卻吃出問題！　曝近況嘆：非常無奈

林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛

林襄公開胸前無碼照！「重點顏色」全透出　特寫照4萬人看呆：這太猛

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫德榮要領養「19歲反骨成員」！　3億遺產全給他：要照顧我到老

啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

楊晨熙坐輪椅就醫！　「40歲生日前突奔急診」畫面曝光：派對毀了

王陽明「娘炮言論」涉歧視！《角頭》製片鞠躬發聲：已經請他退駕

快訊／Yuri爆熱戀小開「罕見怒了」：忍無可忍！　遭指男方長輩氣出病

《黑澀會》妖嬌奧運表演挨批「像牛肉場」　拍片道歉：是我的問題

曾智希綁帶比基尼「車頭燈超大」　ㄦ字細腰辣爆…網：強哥真幸福

網友深夜私訊逼瘋他　羅志祥不忍了「宣布重大決定」：該來的都知道吧

一隻阿圓連PO比基尼辣照！　「布料快包不住」超兇身材全被拍

「逢甲林志玲」脫了！布料極少包不住渾圓雪乳　網讚：啦啦隊最頂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

深田恭子

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 有氧天王靠這招讓學生瘦15公斤　潘若迪邀學生共進晚餐
  2. 電影還原驅魔大師經歷！導演曝現場「離奇事件」直接收錄
  3. 直擊／遭傳「五官變形」　林志玲現身台北市政府…真實狀態曝光！
  4. 李懿住桃園汽旅「雙腿有頭看著她」！頭劇痛急退房　當地人回3字超毛
  5. 她自爆跟現役偶像交往2年「遭公司逼分手」　上節目哭訴：忘不了他
  6. 韓奧運射擊手爆紅「簽進演員公司」！　金藝智狂吸20則代言邀約
  7. 深田恭子「消失1年」首度發文！　瘦到臉變尖…百億男友認愛新歡
  8. 退團路更廣！18歲前偶像轉行擺攤　「單日高收入」金額曝光
  9. 「小劉亦菲」8樓墜落改變人生　復健後參加選美奪冠
  10. 王陽明娘砲炎上二度回應！網逆風公開「私下真實面」　蔡詩芸也發聲

熱門快報

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366