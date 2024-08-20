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啦啦隊女神Yuri「千億戀情」受阻！　與小開過夜…男方阿嬤氣出病

【獨家】【難過家人關】男方阿嬤氣出病　陳怡叡千億戀情受阻

▲樂天女孩陳怡叡Yuri（左）與千億富少Steven（右）處於熱戀期，兩人還一起回家過夜。（圖／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

號稱「樂天第一美」的陳怡叡Yuri與千億鞋業小開Steven熱戀，兩人被本刊目擊深夜直入北市南港豪宅，只是戀愛消息曝光後，並未得到男方家長的認同。據男方親友透露，Steven的阿嬤與爸媽相當反對兩人交往，並大罵Steven一頓；連原本身體不好坐輪椅的阿嬤，也氣到大病一場。

29歲的樂天女孩陳怡叡Yuri與千億富少Steven相戀消息曝光後，陳怡叡透過經紀人表示，兩人只是工作上認識的朋友；而小倆口無法正大光明認愛，其實隱藏玄機，因為背負男方門當戶對的壓力。據了解，陳怡叡與Steven戀情曝光後，男方家長相當不爽，第一時間把Steven叫回家，臭罵了一頓，更表態反對兩人在一起，面對長輩反應如此之大，讓Steven相當緊張，更擔心被迫和陳怡叡分手。

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【獨家】【難過家人關】男方阿嬤氣出病　陳怡叡千億戀情受阻

▲陳怡叡與Steven兩人在車上聊天談心，似乎有說不完的話。（圖／鏡週刊提供）

男方家反彈　爸媽不開心

據男方親友透露，除了男方爸媽不高興，病中坐輪椅的阿嬤被告知孫子熱戀陳怡叡的消息，更是極度不悅，第一時刻氣到血壓飆高，還差點從輪椅跳起來，甚至險些被送進醫院；由此可見，長輩們並不待見Steven與陳怡叡的戀情。

【獨家】【難過家人關】男方阿嬤氣出病　陳怡叡千億戀情受阻

▲Steven的奶奶（左）傳出對孫子與陳怡叡熱戀而大怒，險些氣到住院。右為Steven的姐姐陳薇巧。（圖／翻攝自陳薇巧IG）

Steven家裡是做鞋類代工的製造商豐泰企業，成立超過40年，集團市值約1400億元左右，雖然企業體龐大，但親友表示，家族行事作風相當低調；沒想到Steven與陳怡叡爆戀情，也讓家族事業隨之曝光，引起長輩們的不滿。面對家族給予的壓力，以及阿嬤氣到高血壓，緊張的Steven從沒想過自己只是單純地談一場戀愛，引起的後續反應竟是如此之大。

【獨家】【難過家人關】男方阿嬤氣出病　陳怡叡千億戀情受阻

▲Steven的姐姐陳薇巧（右一）也很有名，個性端莊大方，曾與徐楓（左二）兒子湯珈鋮（左一）傳出結婚。（圖／翻攝自陳薇巧IG）

露姣好胴體　豪門難接受

相較於Steven家族的低調，陳怡叡則常在社群平台分享生活，堅稱還是要持續相信愛，也毫不吝嗇展示火辣身材，曬出一系列泳裝照，只見照片中的陳怡叡留著大波浪捲髮，穿上一件淺色、全是洞的罩衫，搭配蘋果綠的比基尼，事業線跟螞蟻腰若隱若現，讓人直噴鼻血。此外，女方的緋聞對象不少，從毛弟邱宇辰、演員于成炘、奧運金牌羽球好手王齊麟到歌手春風，情史相當豐富，這讓相對保守的豪門也難以接受。

【獨家】【難過家人關】男方阿嬤氣出病　陳怡叡千億戀情受阻

▲陳怡叡（右）擁有「地表最美啦啦隊」美名，同時也是演藝圈的超強發電機，人氣不輸林襄（左）。（圖／鏡週刊提供）

日前，陳怡叡曾爆出失業危機，她所屬的樂天啦啦隊幾乎沒有安排工作，且近1年沒有商業活動收入，讓她飽受「零進帳」的困擾，但新聞曝光後，陳怡叡坦言許多球團有來接洽，看似事業仍有前途。

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