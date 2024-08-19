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宋慧喬登封頂「眉上狗啃式瀏海」　新作挑戰鬼片真實原因公開

文／妞新聞

《藍色生死戀》、《浪漫滿屋》、《他們的世界》、《太陽的後裔》、《男朋友》、《現正分手中》…推動韓流的代表韓劇女神「喬妹」宋慧喬，在去年又憑藉Netflix爆紅韓劇《黑暗榮耀》再創演藝事業顛峰、拿下《第59屆百想藝術大賞》影后寶座，影劇空窗滿1年多的她，終於要帶著新作品登場，還加碼「驚喜客串」。

復仇女王變身修女

破格挑戰「靈異鬼片」爆熱議

https://www.instagram.com/p/C8q5H4eS1S6

在《黑暗榮耀》1、2季手撕霸凌惡人、高智商復仇的宋慧喬，更上層樓的精湛演技讓劇迷印象深刻，眾所期待的下一部作品終於來了！不只時隔10年回歸大螢幕，還破格挑戰靈異驚悚片，《黑修女們》是2015年上映的經典電影《黑祭司們》的第二個故事，復仇女王這次將變身尤妮婭修女，與惡靈正面對決，是不是超期待呢？

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▲宋慧喬登封頂著短到眉毛上的瀏海。（圖／IG@kyo1122，下同）

難道修女需要短瀏海？近日都是以一頭女神黑長髮亮相的宋慧喬，在最近居然頂著短到眉毛上的瀏海，登上韓版ELLE的9月號封面，狗啃式「Choppy Bang」搭配黑長髮、乾淨利落的妝容，俏皮中又不失獨特個性，破格扮相立刻引起高度討論。

宋慧喬也接受專訪透露會接下恐怖驚悚題材的原因，她表示在《黑暗榮耀》之後不想以浪漫愛情劇作為接續作品，想讓大眾透過螢幕看到她『原來也有這樣的一面！？』，透露：「透過新的挑戰可以從中發現不同的自己，我也非常期待～」。

雙女神驚喜合體

喬妹超暖應援誇：漂亮

▲秀智與宋慧喬感情超好。（圖／IG@skuukzky）

https://www.instagram.com/p/C-muC3nvzz0

美女的旁邊還是美女，宋慧喬繼與「韓素希（韓韶禧）」的好交情引起關注後，居然跟國民初戀「秀智」也感情超好！兩人在6月舉行的《第3屆青龍系列大獎》手印記者會上就被拍到友好互動，近日喬妹更爲正在拍攝《都會實現嗎？》的秀智應援、送上暖心披薩餐車，橫幅上還指定署名給：「漂亮的秀智演員」，秀智除了曬出認證照，還公開了兩人私下的嘟嘴合影，太期待宋慧喬在《都會實現嗎？》中的特別出演啦！

【延伸閱讀】

《黑暗榮耀》大小文同珢「驚喜合體涎鎮」！宋慧喬卻只顧新歡秀智，2頂級女神再曬合影

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