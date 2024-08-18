直擊／SJ東海向台灣E.L.F.求婚！中文信：我們成為夫妻，沒得選離婚

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣團體Super Junior繼1月在高雄舉辦見面會後，相隔7個月，他們8月在台北小巨蛋以演唱會形式跟歌迷見面，3天共吸引2萬5500人到場。演唱會來到最後一天，東海特地換了一封中文信，他拿出滿滿的2張A4紙，由於內容頗長，他在唸信以前還貼心地叮嚀：「請大家坐下來。」原以為是感謝信，怎料是一張求婚信，當眾向台灣E.L.F.告白，全場尖叫聲掀頂。

▲東海準備中文信求婚台灣E.L.F.。（圖／讀者提供）



東海繼第一天唸信後，第三天也準備了一張信件，他以全中文的方式傳達心意，「今天，我有話要說，遇見大家是我人生中最大的禮物，能夠愛大家是我人生中最大的幸福，我有五個新願想跟大家說，可以聽聽看我的心願嗎？」台下喊著「好」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

東海翻面繼續念：「第一個，請跟我約定不會離開我身邊，會跟我約定嗎？第二個，每天跟我說愛我，會跟我約定嗎？第三個，對於喜歡運動的東海，大肌肉、練很大這件事都要給予喜歡，會跟我約定嗎？第四個，每天睡醒睜開眼睛就要在我眼前。」

▲東海告白粉絲「我們成為夫妻了，沒有離婚的選擇」。（圖／讀者提供）



信唸到一半，東海切換韓文表示「快到了各位」，他又轉回中文繼續講：「第五個，雖然我總是有很多不足，但請跟我約定會跟我一起成長，你們能滿足我的5個心願嗎？約定好了，所以我們就成為夫妻了，沒有離婚的選擇。」突如其來的求婚，全場驚呆了，尖叫聲超大。

▲SJ輪流撩妹結束演唱會。（圖／讀者提供）



圭賢也用中文撩妹：「昨天我說要去你的家對不對，你有等我嗎？不好意思，因為我不知道你的地址，所以我自己睡了，很寂寞，下次來的時候，一定去你的家好不好，下次會作為抒情歌手回來的，好不好。」銀赫則接棒：「老婆，開心嗎，幸福嗎？我也很幸福，謝謝老婆，來我家，我家的貓咪會後空翻。」演唱會在滿滿情話下結束，他們最後換歌，為台灣獻上〈Miracle〉結束本日演唱會。