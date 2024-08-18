鳳梨入珠「1個月後動手術拿掉」剩86顆！血腥畫面曝 鬆口原因：很吃力

記者潘慧中／綜合報導

鳳梨（吳弘逸）日前坦承入珠88顆，在網路上掀起廣大討論。沒想到事隔1個月，他17日在社群網站PO出血腥照坦言，已經拿掉兩顆珠子，「不然真的太滿…很吃力…。」

▲鳳梨17日拿掉兩顆珠子。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



被質疑「有沒有想過其實是你沒辦法裝這麼多」時，鳳梨立即否認，他解釋是因為其中一圈當初被塞太滿，「癒合後會擠壓到」才決定拿掉兩顆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鳳梨回答網友疑問。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



至於珠珠感覺很小顆一事，鳳梨解釋原因是「本體大，不能裝大顆的」；那麼，當初選擇入珠是否因為覺得不夠粗？他也隨即否認，「不是，感覺不同。」被問到拿掉珠珠的手術是否會感到疼痛時，他則表示只是稍微有點痛，大約10天後就能恢復了。

▲▼鳳梨7月中旬剛動完入珠手術。（圖／翻攝自Instagram／yi0107）



關於入珠，鳳梨日前曾解釋那跟私密處大小無關，「當然如果太小也是沒辦法入什麼珠啦。」但若一旦決定動手術，他建議盡量都入同樣大小的珠子，「珠子的mm數要根據您本身的尺寸配置，並不是越大顆越好，入的方式盡量以一排或是一圈為單位，建議不要自己無聊入那種一兩顆的，沒什麼實質上的幫助」，更重要的是一定要顧好傷口，免得感染發炎。