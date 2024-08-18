ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳慷仁被爆拍陸劇「搭檔孫儷」　開拍時間曝…選角瘋傳2台灣男星

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁近期被傳即將要拍陸劇，且搭檔女星是孫儷。他從拍偶像劇起家，2023年憑《富都青年》勇奪第60屆金馬影帝，同時活躍大小螢幕，新劇《塑膠花》7月剛完結，如果傳言成真，將是他第一次接演陸劇。

▲▼吳慷仁被瘋傳接拍陸劇，女主角是孫儷。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁被瘋傳接拍陸劇，女主角是孫儷。（圖／翻攝自吳慷仁臉書、孫儷工作室微博）

據多位娛樂博主爆料消息，懸疑劇集《執迷》將於9月開拍，演員陣容包括孫儷、吳慷仁、羅海瓊，總導演與總編劇是《北京遇上西雅圖》的薛曉路，拍攝地點尚未定案，而拍攝周期約110天。故事描述大學老師的閨蜜突然自殺身亡，主題與感情PUA（感情操縱）有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼吳慷仁被瘋傳接拍陸劇，女主角是孫儷。（圖／翻攝自微博）

▲懸疑劇《執迷》預計9月開拍，拍攝周期110天。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳慷仁被瘋傳接拍陸劇，女主角是孫儷。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳慷仁被瘋傳接拍陸劇，女主角是孫儷。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳孫儷新劇有吳慷仁。（圖／翻攝自微博）

《執迷》的演員名單尚未正式公開，同時也謠傳劇集接觸過金鐘視帝周渝民。而陸網對於吳慷仁是否搭檔孫儷相當好奇。有人點出吳慷仁「立場問題」，也有人認為立場不影響，「環大陸播也可以」，不少人表示歡迎，認為會給大陸演員一點震撼，「但沒啥好資源，純浪費影帝有限的演員生涯」。

吳慷仁因偶像劇《下一站幸福》打開知名度，隨後從配角逐漸演到第一男主角，陸續奪下金鐘獎、金馬獎肯定，海外獲獎無數，入行17年尚未演出陸劇。周渝民憑《流星花園》爆紅全亞洲，2009年開始接演陸劇，最新一部作品是時裝劇《另一種藍》，搭檔宋茜。

▲▼吳慷仁被瘋傳接拍陸劇，女主角是孫儷。（圖／翻攝自微博）

▲同時也有謠傳稱劇集找的是周渝民。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳慷仁被瘋傳接拍陸劇，女主角是孫儷。（圖／翻攝自微博）

▲周渝民在大陸演出的新劇《另一種藍》剛播畢。（圖／翻攝自微博）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

推薦閱讀

Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓：太瘋狂了

Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓：太瘋狂了

小A辣「穿60kg禮服」代表台灣選美！比賽影片曝光　她喊：骨頭快散掉

小A辣「穿60kg禮服」代表台灣選美！比賽影片曝光　她喊：骨頭快散掉

韓3大電視台巴黎奧運收視太慘！　「虧損達百億」下屆恐不轉播了

韓3大電視台巴黎奧運收視太慘！　「虧損達百億」下屆恐不轉播了

王淨吃平價牛排曝「仰拍＆俯拍差異」　網揪亮點：曹佑寧愛的視角

王淨吃平價牛排曝「仰拍＆俯拍差異」　網揪亮點：曹佑寧愛的視角

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

韓正妹YTR見台灣街頭「一堆違停」！　反應讓網羞愧：反觀台灣人

韓正妹YTR見台灣街頭「一堆違停」！　反應讓網羞愧：反觀台灣人

香港視帝郭晉安離婚3個月「冒白髮」近況曝光！　網驚：斷崖式衰老

香港視帝郭晉安離婚3個月「冒白髮」近況曝光！　網驚：斷崖式衰老

終於等到！SJ開唱第二天「狂喊台灣」　許願20週年：前進台北大巨蛋

終於等到！SJ開唱第二天「狂喊台灣」　許願20週年：前進台北大巨蛋

女粉求比❤…王陽明「我不比娘砲動作」！畫面曝光：懂我的就知道

女粉求比❤…王陽明「我不比娘砲動作」！畫面曝光：懂我的就知道

汪小菲夫婦爆「對餐廳店員咆哮」！　奧客行徑挨轟：爆炸巨嬰

汪小菲夫婦爆「對餐廳店員咆哮」！　奧客行徑挨轟：爆炸巨嬰

陳美鳳68歲身材超狂！出國穿比基尼「解放超亮車頭燈」 千人全看光

陳美鳳68歲身材超狂！出國穿比基尼「解放超亮車頭燈」 千人全看光

王陽明、阿滴合體街頭舉牌！　互尬「我老婆很辣」阿滴翻臉：不錄了

王陽明、阿滴合體街頭舉牌！　互尬「我老婆很辣」阿滴翻臉：不錄了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓：太瘋狂了

小A辣「穿60kg禮服」代表台灣選美！比賽影片曝光　她喊：骨頭快散掉

韓3大電視台巴黎奧運收視太慘！　「虧損達百億」下屆恐不轉播了

王淨吃平價牛排曝「仰拍＆俯拍差異」　網揪亮點：曹佑寧愛的視角

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

韓正妹YTR見台灣街頭「一堆違停」！　反應讓網羞愧：反觀台灣人

香港視帝郭晉安離婚3個月「冒白髮」近況曝光！　網驚：斷崖式衰老

終於等到！SJ開唱第二天「狂喊台灣」　許願20週年：前進台北大巨蛋

女粉求比❤…王陽明「我不比娘砲動作」！畫面曝光：懂我的就知道

汪小菲夫婦爆「對餐廳店員咆哮」！　奧客行徑挨轟：爆炸巨嬰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳慷仁, 孫儷

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 吳慷仁被爆拍陸劇「搭檔孫儷」　開拍時間曝…選角瘋傳2台灣男星
  2. 【本周夯星聞】小甜甜宣布離開台灣！　孫安佐「挨揍169秒」影片曝光
  3. 女粉求比❤…王陽明「我不比娘砲動作」！畫面曝光：懂我的就知道
  4. MIRROR舞者癱2年「只有頭和頸部有感覺」　爸揭復原進度：沒有等死
  5. 小孟老師／8月18日星座運勢　準備被炸！「雙子可能閃婚」
  6. 20年Energy鐵粉求票「放5566照片」　許孟哲：看到我們不會傻眼吧
  7. 韓3大電視台巴黎奧運收視太慘！　「虧損達百億」下屆恐不轉播了
  8. Lisa夏威夷約會又被目擊！　「菜單入鏡」網全歪樓：太瘋狂了
  9. 香港視帝郭晉安離婚3個月「冒白髮」近況曝光！　網驚：斷崖式衰老
  10. 終於等到！SJ開唱第二天「狂喊台灣」　許願20週年：前進台北大巨蛋

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366