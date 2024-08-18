吳慷仁被爆拍陸劇「搭檔孫儷」　開拍時間曝…選角瘋傳2台灣男星

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁近期被傳即將要拍陸劇，且搭檔女星是孫儷。他從拍偶像劇起家，2023年憑《富都青年》勇奪第60屆金馬影帝，同時活躍大小螢幕，新劇《塑膠花》7月剛完結，如果傳言成真，將是他第一次接演陸劇。

▲吳慷仁被瘋傳接拍陸劇，女主角是孫儷。（圖／翻攝自吳慷仁臉書、孫儷工作室微博）

據多位娛樂博主爆料消息，懸疑劇集《執迷》將於9月開拍，演員陣容包括孫儷、吳慷仁、羅海瓊，總導演與總編劇是《北京遇上西雅圖》的薛曉路，拍攝地點尚未定案，而拍攝周期約110天。故事描述大學老師的閨蜜突然自殺身亡，主題與感情PUA（感情操縱）有關。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲懸疑劇《執迷》預計9月開拍，拍攝周期110天。（圖／翻攝自微博）

▲陸網瘋傳孫儷新劇有吳慷仁。（圖／翻攝自微博）

《執迷》的演員名單尚未正式公開，同時也謠傳劇集接觸過金鐘視帝周渝民。而陸網對於吳慷仁是否搭檔孫儷相當好奇。有人點出吳慷仁「立場問題」，也有人認為立場不影響，「環大陸播也可以」，不少人表示歡迎，認為會給大陸演員一點震撼，「但沒啥好資源，純浪費影帝有限的演員生涯」。

吳慷仁因偶像劇《下一站幸福》打開知名度，隨後從配角逐漸演到第一男主角，陸續奪下金鐘獎、金馬獎肯定，海外獲獎無數，入行17年尚未演出陸劇。周渝民憑《流星花園》爆紅全亞洲，2009年開始接演陸劇，最新一部作品是時裝劇《另一種藍》，搭檔宋茜。

▲同時也有謠傳稱劇集找的是周渝民。（圖／翻攝自微博）

▲周渝民在大陸演出的新劇《另一種藍》剛播畢。（圖／翻攝自微博）