汪小菲夫婦爆「對餐廳店員咆哮」！　奧客行徑挨轟：爆炸巨嬰

記者劉宛欣／綜合報導

汪小菲與藝人大S在2021年結束婚姻後，於2024年5月與台灣女友Mandy（馬筱梅）再婚，兩人婚後經常不吝公開放閃，並且頻繁往返中國大陸與台灣，女方落落大方的表現也收穫不少好評。殊不知，近日卻有網友在社群上爆料，稱汪小菲夫婦倆在某台灣餐廳成了「奧客」，引發熱烈討論。

▲汪小菲夫妻倆被爆奧客行徑。（圖／翻攝自汪小菲微博）

有網友在Threads上爆料，指出汪小菲與Mandy預約了某間台北餐廳，時間是晚上8點15分，不過兩人在7點20分時就提早抵達，向店員要求馬上入座。店員告知座位還沒有整理好，汪小菲竟立刻爆氣，大聲咆哮：「你們腦袋是鏽了是不是？空的桌子為什麼不能入座？」嚇壞了店員以及一旁也在等待的顧客們。

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▲汪小菲、Mandy被爆料在某台北餐廳對店員咆哮。（圖／翻攝自小紅書／Mandy曼蒂）

店員花了20分鐘左右的時間完成整理，汪小菲和Mandy被帶往座位，怎料，夫妻倆僅看完菜單就決定離開，店員上前詢問原因時，只見汪小菲冷冷地回答：「不想吃了。」網友紛紛批評「汪總還以為台灣也有菲傭捧著你啊」、「自己還是做餐飲的，這態度嘖嘖嘖」、「情緒不穩定的人都這德行」、「自己做餐飲，還改不掉爆炸巨嬰的特質呢」。