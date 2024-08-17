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温昇豪新戲找「韓劇男神」演男二！　證實10月開拍…李進良軋一角

記者黃庠棻／台北報導

戲劇男神温昇豪才剛從東京返台，今（17）日以品牌之友身份在台中出席由雙橡園開發和GIORGIO ARMANI共同贊助的「2024灣聲七夕音樂會」；把優雅穿在身上，置身於將生活和美學融合的建築中，聆賞著金曲獎特別貢獻獎得主黃瑞豐、陳明章及多位知名音樂家們的演奏。

▲温昇豪。（圖／雙橡園開發、GIORGIO ARMANI提供）

▲温昇豪帥氣出席音樂會。（圖／雙橡園開發、GIORGIO ARMANI提供）

温昇豪出席活動，被問到先前傳出自製自演新戲《整外春秋》拍攝喊卡，是因為他與女主角李杏友誼生變，他連忙澄清兩人目前還是好朋友，且證實該劇將於10月開拍，他負責投資方部分，是監製也是出品方之一，其餘由製作人徐志怡全權處理，並沒有正面回應主演的部分。

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▲温昇豪。（圖／雙橡園開發、GIORGIO ARMANI提供）

▲温昇豪談及自製新戲《整外春秋》。（圖／雙橡園開發、GIORGIO ARMANI提供）

不僅如此，温昇豪對於《整外春秋》的主演也進一步透露，坦言男二會邀請好友、同時也是南韓戲劇男神「李廷鎮」演出，戲份偏重，且他下週會飛到南韓參加首爾電視節，兩人一定會約見面。先前傳出李銘順、范文芳也會參演此劇，他也給出正面回應「都還在談」，強調這部劇「一定要有外籍演員」。

▲不只李廷鎮！温昇豪又驚喜合體李帝勳。（圖／翻攝自臉書／温昇豪 James Wen）

▲温昇豪邀請李廷鎮演出新戲。（圖／翻攝自臉書／温昇豪 James Wen）

此外，温昇豪的好友李進良也是《整外春秋》的投資方之一，先前曾放話想要進軍演藝圈，在劇中軋一角。温昇豪聽聞此事，也大方表示看好友的情況，有機會的話不排斥，笑說「他一直是媒體寵兒啊，我OK」，但強調會要求對方演戲要認真「不會讓他綜藝化」。

▲温昇豪。（圖／雙橡園開發、GIORGIO ARMANI提供）

▲温昇豪談及自製新戲《整外春秋》。（圖／雙橡園開發、GIORGIO ARMANI提供）

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