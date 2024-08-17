雷艾美控訴被KID念　回房間大哭　靠鍾瑶化解

記者葉文正／台北報導

三立華視《上船了各位！》今天舉行粉絲簽名會，席間雷艾美提到跟隊友一起玩真心話大冒險，卻因聽到KID跟蔡昌憲的實話，回到房間大哭，最後靠鍾瑶安慰才變好。而今天也提到，七位藝人因為行程安排，竟然跟製作單位起衝突，火藥味十足。

▲周定緯(左起)、雷艾美、鍾瑶、胡宇威。（圖／華視提供）

胡宇威剛從法國巴黎回來，談到錄影經過，「過程很多難忘，淚水汗水都有，但還是有人說我們做效果，我說不然你就自己划划看，才知道我們花多少努力，我們還約了從基隆要划到澎湖，等其他人回來才能成行，即便沒有伴走船，我們還是可以划回來，我想四艘船都下水，還可睡在船上，被雷艾美說發瘋，就讓鯊魚跟啊，沒什麼好怕的。」

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▲雷艾美、鍾瑶、胡宇威。（圖／華視提供）

鍾瑶也提到，手到現在還划到鬆鬆的，大拇指鬆掉，期間鯊魚真的跟我們一大段，聽說會被攻擊，是因為船底下是白色的，所以鯊魚會以為海豹在游泳，確實可能被鯊魚攻擊，本來想要邊睡邊划，後來發現不可能。

▲雷艾美。（圖／華視提供）

雷艾美也想起之前七人一起玩真心話大冒險，坦承：「我很受傷，回房間爆哭，鍾瑶就找我聊天，安撫我，除了被KID講，還有其他小惡魔，很多人不了解我們在做什麼，也不懂獨木舟，常常被問划多久，還說我們是騙人的吧。我都划到長阿嬤腳了，因為都光腳划，腳底長繭後有硬硬的皮，比較乾，我刷出好多屑屑。」