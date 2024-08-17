蘿莉塔產後1年崩潰哭了！「身體超明顯變化」正面照曝：懶得修圖了

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，正式成為新手媽媽。沒想到事隔1年，她16日突然在社群網站PO出崩潰大哭的表情符號，並公開有小孩後的身體變化，「懶得修圖了。」

▲▼蘿莉塔鬆口煩惱。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



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照片中，可以看到蘿莉塔放下一頭及肩中長髮，身穿淺棕色洋裝，帶有白色滾邊和口袋裝飾，設計簡約又充滿細節。她搭配了一雙白色運動鞋，整體造型休閒又不失優雅。

▲▼蘿莉塔懶得修圖直接上傳。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



仔細看不難發現，蘿莉塔膝蓋黑黑的，原因是「每天跪在地上清寶包掉的食物和陪她爬爬跟玩」，讓她的膝蓋直接色素沉澱黑掉，就算擦乳液也沒用，「已經完全放棄我的膝蓋。」

▲▼蘿莉塔產後體態依然窈窕，只是膝蓋黑掉了。（圖／翻攝自Instagram／lolitalee513）



蘿莉塔透露目前只能等未來不用一直跪著再求救醫美是否能改善，但她還是想詢問網友建議，「如果有人有能讓膝蓋變白的方法請告訴我捏。」

蘿莉塔IG全文：

已經完全放棄我的膝蓋，也懶得修圖了

每天跪在地上清寶包掉的食物和陪她爬爬跟玩，膝蓋直接色素沉澱黑掉 明明都有擦乳液，但沒什麼效，只能等不用ㄧ直跪著之後再去找醫美看能不能處理吧！如果有人有能讓膝蓋變白的方法請告訴我捏