ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

三星開第一槍下架SUGA！　酒駕11天「撤掉代言照」大動作切割

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員Suga因爆出酒駕登上社會版面，韓網吵得沸沸揚揚要求他退團，如今有廠商開出第一槍，三星電子德國分公司撤下SUGA為產品代言的照片，引發各界議論。

據韓媒《京鄉體育》報導，三星德國分公司16日在X（前身為Twitter）帳戶上發布一張SUGA手持手機產品的宣傳照片，寫道：「誰是展示產品的最佳代言人呢？」並上傳了BTS的SUGA、RM和Jimin等3名成員的廣告照片進行投票，17日卻被發現SUGA的照片被撤下，形同切割。

▲SUGA代言照被撤掉。（圖／翻攝自三星德國X）

▲SUGA代言照被撤掉。（圖／翻攝自三星德國X）

[廣告]請繼續往下閱讀...

SUGA酒後騎乘電動車（전동 스쿠터），從一開始的聲明到現在各方監視器所拍下的畫面，其中一度出現他和公司BigHit Music聲明幾乎全部與真相有出入的狀況，引發各界抨擊，甚至連南韓粉絲都看不下去，出動2台抗議卡車，要求SUGA退團以示負責。

▲SUGA代言照被撤掉。（圖／翻攝自三星德國X）

▲SUGA代言照被撤掉。（圖／翻攝自三星德國X）

目前警方預計傳喚SUGA到案說明，但時間還未確定。南韓電視台KBS曾多次因藝人爆出爭議事件，禁止爭議藝人參與節目演出，如劉亞仁、金賽綸等，關於KBS是否會禁止SUGA參與節目演出，據外媒《Xports News》報導，電視台方面表示，由於SUGA並非任何KBS節目的固定成員，加上他目前正在服兵役，距離重返螢光幕還有一段時間，而且他的案件判決也尚未出爐，因此現在還不是召開審查委員會討論的時候。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

露奶妹酒吧外被保全打趴　慘遭轎車輾拖70公尺後亡

推薦閱讀

張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」　親吐最新病況：真的很怕

張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」　親吐最新病況：真的很怕

死侍老婆人設翻車！懷孕諷「不孕女記者小腹凸」害崩潰　4分鐘影片曝

死侍老婆人設翻車！懷孕諷「不孕女記者小腹凸」害崩潰　4分鐘影片曝

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

汪建民肺腺癌4期近況曝光！　吐心聲「2個月前不成人形」

汪建民肺腺癌4期近況曝光！　吐心聲「2個月前不成人形」

男友私藏10幾個砲友！「帶回家1小時完事」　《星光》女星崩潰驗性病

男友私藏10幾個砲友！「帶回家1小時完事」　《星光》女星崩潰驗性病

YTR超強小三證實「已離開台灣」！想從頭來過：履歷一片空白　辛苦近況曝

YTR超強小三證實「已離開台灣」！想從頭來過：履歷一片空白　辛苦近況曝

三星開第一槍下架SUGA！　酒駕11天「撤掉代言照」大動作切割

三星開第一槍下架SUGA！　酒駕11天「撤掉代言照」大動作切割

地震警報快3秒「到底能幫上什麼」！二寶媽淚還原過程：蠻有用的

地震警報快3秒「到底能幫上什麼」！二寶媽淚還原過程：蠻有用的

《玩很大》突PO模糊照「猜猜誰來了」！他們罕回娘家 千人朝聖讚爆

《玩很大》突PO模糊照「猜猜誰來了」！他們罕回娘家 千人朝聖讚爆

羅時豐拆夥姪子「神隱7天首露面」！合體外甥新團隊　最新近況曝光

羅時豐拆夥姪子「神隱7天首露面」！合體外甥新團隊　最新近況曝光

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

賈靜雯哭了！放9歲咘咘、7歲波妞「暫離台灣」：家人都覺得不可思議

婆婆每天來房間「坐到天亮」！一出門…尪急求歡 女星：像在偷客兄

婆婆每天來房間「坐到天亮」！一出門…尪急求歡 女星：像在偷客兄

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」　親吐最新病況：真的很怕

死侍老婆人設翻車！懷孕諷「不孕女記者小腹凸」害崩潰　4分鐘影片曝

百萬陸狗仔「爆了全網皆知的料」！　男星本人早認愛已交往10年

汪建民肺腺癌4期近況曝光！　吐心聲「2個月前不成人形」

男友私藏10幾個砲友！「帶回家1小時完事」　《星光》女星崩潰驗性病

YTR超強小三證實「已離開台灣」！想從頭來過：履歷一片空白　辛苦近況曝

三星開第一槍下架SUGA！　酒駕11天「撤掉代言照」大動作切割

地震警報快3秒「到底能幫上什麼」！二寶媽淚還原過程：蠻有用的

《玩很大》突PO模糊照「猜猜誰來了」！他們罕回娘家 千人朝聖讚爆

羅時豐拆夥姪子「神隱7天首露面」！合體外甥新團隊　最新近況曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

SUGA, 防彈少年團

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳美鳳68歲身材超狂！出國穿比基尼「解放超亮車頭燈」 千人全看光
  2. 黃子佼性醜聞風波後首公開露面　張小燕笑容滿臉手舞足蹈
  3. 獨家／顧婕四期腫瘤再生變　九月入院除水泡　接受電場治療求生
  4. 鍾明軒買完ZARA「多要1個袋子」！店員反應超真實 他懂了：幹嘛在意
  5. 田中千繪住台18年宣布「拿到永久居留證」！　激動：可以永遠在台灣了
  6. 馬修派瑞遭傳沉迷毒品「想自己賣」！助理幫打過量藥物致死　下場曝光
  7. 陷桃色風波失業2年又遇母病逝！馬幼興「熬過憩室炎」宣布好消息
  8. 專訪／《聽海湧》在法國首映！導演「偶遇老太太」暖舉結局有洋蔥
  9. 男友私藏10幾個砲友！「帶回家1小時完事」　《星光》女星崩潰驗性病
  10. YTR超強小三證實「已離開台灣」！想從頭來過：履歷一片空白　辛苦近況曝

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366