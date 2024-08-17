三星開第一槍下架SUGA！　酒駕11天「撤掉代言照」大動作切割

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天團防彈少年團（BTS）成員Suga因爆出酒駕登上社會版面，韓網吵得沸沸揚揚要求他退團，如今有廠商開出第一槍，三星電子德國分公司撤下SUGA為產品代言的照片，引發各界議論。

據韓媒《京鄉體育》報導，三星德國分公司16日在X（前身為Twitter）帳戶上發布一張SUGA手持手機產品的宣傳照片，寫道：「誰是展示產品的最佳代言人呢？」並上傳了BTS的SUGA、RM和Jimin等3名成員的廣告照片進行投票，17日卻被發現SUGA的照片被撤下，形同切割。

▲SUGA代言照被撤掉。（圖／翻攝自三星德國X）



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SUGA酒後騎乘電動車（전동 스쿠터），從一開始的聲明到現在各方監視器所拍下的畫面，其中一度出現他和公司BigHit Music聲明幾乎全部與真相有出入的狀況，引發各界抨擊，甚至連南韓粉絲都看不下去，出動2台抗議卡車，要求SUGA退團以示負責。

▲SUGA代言照被撤掉。（圖／翻攝自三星德國X）



目前警方預計傳喚SUGA到案說明，但時間還未確定。南韓電視台KBS曾多次因藝人爆出爭議事件，禁止爭議藝人參與節目演出，如劉亞仁、金賽綸等，關於KBS是否會禁止SUGA參與節目演出，據外媒《Xports News》報導，電視台方面表示，由於SUGA並非任何KBS節目的固定成員，加上他目前正在服兵役，距離重返螢光幕還有一段時間，而且他的案件判決也尚未出爐，因此現在還不是召開審查委員會討論的時候。

