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張根碩證實罹甲狀腺癌！「緊急停工動手術」　親吐最新病況：真的很怕

記者田暐瑋／綜合報導

南韓演員張根碩以驚傳罹患甲狀腺癌！他於2023年10月被確診罹癌，近日才首度對外坦承病情，當時他緊急停工，5月才剛動完手術，坦言：「真的很害怕！」消息一出令粉絲震驚不已。

據南韓《日刊體育》報導，張根碩近日透過經紀公司Craft42 ENT對外坦承罹患甲狀腺癌，2023年10月在得知診斷後，與醫療團隊深入討論，取消了原定的工作計劃，並於今年5月成功接受了手術，他表示手術後已經康復，目前正在積極進行健康管理，並定期接受檢查以確保身體狀況。

▲張根碩遭質疑逃兵！「躁鬱症沒有說謊」退伍後心境全變了。（圖／翻攝自張根碩IG）

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▲張根碩。（圖／翻攝自張根碩IG）

張根碩16日在YouTube頻道上傳新片，首次向粉絲報告自己的健康狀況。他表示1年前被診斷出甲狀腺癌後，由於擔心引起粉絲們的擔憂，遲遲不敢公開病情。幸運的是，手術非常成功，且手術2周後的檢查結果也非常理想，他再次感謝所有關心他的人，目前恢復健康並開始四處旅行。

張根碩的經紀公司還表示，他選擇現在公開手術事實，是希望能夠給那些正在經歷困難時期的人帶來勇氣，希望藉由自身經歷鼓勵其他人面對困難時也能保持積極的態度。他在影片中透露手術8天後，嘴巴完全無法張開，「真的很害怕，身體不能動，也不能做運動，什麼也做不了。」

▲張根碩曝光最新病況。（圖／翻攝自YouTube／나는 장근석）

▲張根碩曝光最新病況。（圖／翻攝自YouTube／나는 장근석）

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