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青春純愛電影《夏日的檸檬草》　浪漫搞笑三角習題勾勒青澀酸甜愛情

文／女子學

「檸檬草的清香，就像高中時的愛情一樣，有著純粹又簡單的美好。」

今夏最青春的愛情電影《夏日的檸檬草》改編自瑪琪朵同名暢銷小說，由《村裡來了個暴走女外科》金鐘導演賴孟傑執導，曹佑寧、李沐、婁峻碩等人領銜主演。

電影以搞笑輕鬆的氛圍，帶出青澀酸甜的校園戀愛。首次組合的三人在劇中有著許多有趣演出。他們在劇中的關係，更是讓影迷們回憶起過去，感受到青春年少時期的美好。無論是朋友間的義無反顧，或是一見鍾情的愛情，各種片段都讓人想起過往那段青春歲月。

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▲今夏最青春的愛情電影《夏日的檸檬草》改編自瑪琪朵同名暢銷小說。（圖／夏日的檸檬草 i am the secret in your heart粉絲專頁，下同）

高中時萌芽的暗戀，是說不出口的愛

劇情講述著一場從高中開始萌芽的暗戀。女漢子王曉夏（李沐飾）與青梅竹馬柚子（婁峻碩飾）從小陪伴彼此成長，是最懂彼此的知心好友，柚子心中也對曉夏藏著一份說不出口的愛。不打不相識的兩人，在學校裡也被同學們認定是情侶。

不過，就在某個夏日午後，在漫天飛舞、七彩繽紛的粉筆灰中，有著王子般學霸氣場的程奕（曹佑寧飾）就此出現在曉夏的雙眸裡。那一刻，他們走進了彼此的世界。曉夏對程奕的一見鍾情，讓她使出了一系列老派追愛手法，但她不知道的是，其實程奕的心中，也藏著一個與她有關的秘密。

敘事手法單純，真切表達愛的渴望與傻勁

檸檬草的花語是「說不出口的愛」。總覺得每個人的年少時期，都會在心中藏著一份小心呵護的喜歡。那種無人知曉的酸楚，生活中所有的情緒都與他有所牽絆的日子，只有當時的自己知道。

電影也將這樣的情感表現得十足出色，敘事手法即便簡單直白，也還是讓人有回想起過往的渲染力。情節中有好幾幕片段，都與觀影者的經歷相似。他們三人的情感，也真切的表達出年輕人對愛的渴望、執著與傻勁。那樣子簡單的喜歡，真的只有在校園裡才能遇見。

劇情除了著重在校園愛情外，這部電影也將「說不出口的愛」用各種形式描述，像是家人、夫妻或是寵物飼主間的故事，都隱藏著檸檬草的花語含義。喜歡這種浪漫氛圍的影迷們，不妨找時間來回憶一下青春的感覺吧！

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※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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女子學, 電影, 夏日的檸檬草

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