青春純愛電影《夏日的檸檬草》　浪漫搞笑三角習題勾勒青澀酸甜愛情

文/女子學

「檸檬草的清香,就像高中時的愛情一樣,有著純粹又簡單的美好。」

今夏最青春的愛情電影《夏日的檸檬草》改編自瑪琪朵同名暢銷小說,由《村裡來了個暴走女外科》金鐘導演賴孟傑執導,曹佑寧、李沐、婁峻碩等人領銜主演。

電影以搞笑輕鬆的氛圍,帶出青澀酸甜的校園戀愛。首次組合的三人在劇中有著許多有趣演出。他們在劇中的關係,更是讓影迷們回憶起過去,感受到青春年少時期的美好。無論是朋友間的義無反顧,或是一見鍾情的愛情,各種片段都讓人想起過往那段青春歲月。

▲今夏最青春的愛情電影《夏日的檸檬草》改編自瑪琪朵同名暢銷小說。(圖/夏日的檸檬草 i am the secret in your heart粉絲專頁,下同)

高中時萌芽的暗戀,是說不出口的愛



劇情講述著一場從高中開始萌芽的暗戀。女漢子王曉夏(李沐飾)與青梅竹馬柚子(婁峻碩飾)從小陪伴彼此成長,是最懂彼此的知心好友,柚子心中也對曉夏藏著一份說不出口的愛。不打不相識的兩人,在學校裡也被同學們認定是情侶。

不過,就在某個夏日午後,在漫天飛舞、七彩繽紛的粉筆灰中,有著王子般學霸氣場的程奕(曹佑寧飾)就此出現在曉夏的雙眸裡。那一刻,他們走進了彼此的世界。曉夏對程奕的一見鍾情,讓她使出了一系列老派追愛手法,但她不知道的是,其實程奕的心中,也藏著一個與她有關的秘密。

敘事手法單純,真切表達愛的渴望與傻勁



檸檬草的花語是「說不出口的愛」。總覺得每個人的年少時期,都會在心中藏著一份小心呵護的喜歡。那種無人知曉的酸楚,生活中所有的情緒都與他有所牽絆的日子,只有當時的自己知道。

電影也將這樣的情感表現得十足出色,敘事手法即便簡單直白,也還是讓人有回想起過往的渲染力。情節中有好幾幕片段,都與觀影者的經歷相似。他們三人的情感,也真切的表達出年輕人對愛的渴望、執著與傻勁。那樣子簡單的喜歡,真的只有在校園裡才能遇見。

劇情除了著重在校園愛情外,這部電影也將「說不出口的愛」用各種形式描述,像是家人、夫妻或是寵物飼主間的故事,都隱藏著檸檬草的花語含義。喜歡這種浪漫氛圍的影迷們,不妨找時間來回憶一下青春的感覺吧!

