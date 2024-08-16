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吳文忻乳癌復發！化療艱辛低落嘆「在家中等死」　2女兒窩心鼓勵

記者張筱涵／綜合報導

港姐出身的吳文忻（現改名吳忻熹，Nathaliie）2022年確診乳癌，經歷辛苦的療程後，卻在今年復發，甚至擴散至淋巴腺，令她相當低落無助。

▲▼吳文忻。（圖／翻攝自Instagram／nat_ng_nat）

▲吳文忻癌症復發。（圖／翻攝自Instagram／nat_ng_nat）

吳文忻2年前在美容院做淋巴按摩時，意外發現左胸有硬塊，隨後確診為乳癌，儘管當時癌細胞不大，仍迅速選擇動手術切除癌細胞，不過拒絕了醫生建議的預防性化療和電療。她一直崇尚自然療法，希望以更溫和的方式來對抗疾病，然而今年病情卻復發，甚至擴散至淋巴腺，情況變得更加嚴峻。

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面對乳癌的復發，吳文忻坦言時常感到低落無助，做完化療後身體極度不適，甚至有「在家中等死」的感覺。為了積極面對病情開始注重飲食療法，希望能夠以健康的方式來強化體質，同時也努力保持精神狀態，並選擇公開自己的抗癌經歷，希望以此激勵自己，也能幫助其他同樣面對病魔的人。

在得知病情復發後，吳文忻決定告知自己的家人，尤其是2位年幼的女兒，原本擔心女兒們無法接受，但小寶貝們卻以意想不到的方式表達了支持，讓她深受感動。大女兒在得知母親將進行化療後，立即詢問是否需要剃頭，並積極幫助媽媽處理家事，展現了成熟的一面。

目前，吳文忻正在進行第二次化療，照醫生計劃將會有8個療程，隨後可能還需進行手術並配合免疫治療，將會在未來一年內持續進行抗癌治療，並希望透過拍攝分享整個歷程，來鼓勵更多面臨相同挑戰的人：「這場戰鬥將不僅僅是為了自己，更是希望能夠以自己的經歷幫助他人。」

▲▼吳文忻。（圖／翻攝自Instagram／nat_ng_nat）

▲吳文忻希望藉由自身經歷鼓勵相同處境的人。（圖／翻攝自Instagram／nat_ng_nat）

事實上，吳文忻於1998年獲得港姐季軍，自2011年與有「南丫島王子」之稱的金融才俊陳劍陵結婚後，逐漸淡出演藝圈，專注家庭生活，育有2位可愛的女兒，偶爾會透過社交平台分享一家人的旅行照片。

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