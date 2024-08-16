SUGA酒駕恐被列黑名單「禁止演出」！　KBS官方揭3理由：還不是時候

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓電視台KBS曾多次因藝人爆出爭議事件，而禁止對方參與節目演出，如劉亞仁、金賽綸等人都曾被列入黑名單。近期天團防彈少年團（BTS）成員SUGA捲入酒駕風波，是否會被發布禁令引發關注，對此KBS今（16日）出面做出回應，強調現在討論這件事還為時尚早。

▲SUGA因酒後駕駛電動滑板車引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



SUGA於6日晚間騎電動腳踏車行經人行道，途中因擦撞護欄自摔，事後經酒測發現，他的血液酒精濃度為0.227%，遠超吊銷駕照的標準0.08%，消息一出引起爭議。目前警方預計傳喚他到案說明，但時間還未確定。

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關於KBS是否會禁止SUGA參與節目演出，據外媒《Xports News》報導，電視台方面表示，由於SUGA並非任何KBS節目的固定成員，加上他目前正在服兵役，距離重返螢光幕還有一段時間，而且他的案件判決也尚未出爐，因此現在還不是召開審查委員會討論的時候。

▲KBS相關人士透露，短期內將不會針對SUGA展開審查。（圖／翻攝自Instagram／agustd）



據悉KBS對於「以違法、不道德的行為引發社會爭議」的藝人，會召開審查委員會，決定是否暫停或禁止其參與KBS節目，審查的範圍則包含非法用藥、逃兵役、被提起民事告訴、涉及刑事案件被起訴等。

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