《聽海湧》被譽「最新台劇天花板」　千人聚集西門町電影院看首映

記者黃庠棻／台北報導

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》將揭開一段已經沈沒在南洋80年的故事，該劇日前在國賓大戲院放映第1、2集，聚集近千人觀影，可說是臺劇創舉，並且在映後獲得巨大迴響，觀眾紛紛力薦是「2024必看臺劇」、「寫下臺劇新高度」。文化部部長「小野」李遠大讚台灣年輕影視工作者的能量，「不止是演員的表演、包含美術和攝影，已經到了完美的地步。」

▲《聽海湧》在電影院舉行首映。（圖／公視提供）



《聽海湧》男主角吳翰林飾演新海志遠，為了得到日籍女友家人的認可而投入戰爭，戰後卻在飾演中華民國領事的施名帥指控下，成為屠殺案最大嫌疑人，而吳翰林坦言在拍攝期間只要一休息，馬上就掛病號，口腔感染潰瘍，痛到吃不下飯，才驚覺自己身體其實很疲倦、免疫力下降。

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▲吳翰林在《聽海湧》有亮眼表現。（圖／公視提供）

施名帥在劇中身為戰俘飽受折磨，從事苦力工作時，右手甚至被碾斷兩根手指頭，他痛喊「我們是人，不是畜生！」還有一場與吳翰林產生爭執打鬥，兩人拍到彼此滿嘴黃沙，相當激烈。而劇組也盡可能為演員安全著想「甚至把黃土挖開、鋪了軟墊後，再鋪回黃土。」

▲施名帥為戲吃足苦頭。（圖／公視提供）



黃冠智飾演的新海輝則是擁有榮譽感和不服輸的心「以為有機會證明自己可以和日本人一樣。」在劇中升上二等兵卻遭日軍圍毆、倒在地上，接受拳打腳踢之後，不但不生氣反而引以為傲。黃冠智透露「這是當時日軍的升官儀式，被毆打完之後就正式從『軍屬』升為二等兵。」更表示自己為了融入角色有準備「小道具」，說道「用日文寫下阿輝的信念，放在平安符裡隨身攜帶，上戲前時不時拿起來提醒自己，藉此堅定角色信念。」

▲黃冠智飾演三兄弟中的大哥。（圖／公視提供）



導演孫介珩強調，希望透過戲劇讓世界上不同角落的人去理解「臺灣人在這80年間經歷了什麼，造就了現在的我們，或許別人可以更理解我們，理解之後就可以有更多的對話，越多對話越不容易產生衝突。」面對臺灣社會至今對於身份認同仍有許多不同的聲音，他表示這部作品希望讓觀眾對此有更深一層的思考，直言「不是要去強迫別人和我們一樣，而是去理解為什麼會有這樣的不同。」



《聽海湧》描繪昭和17年（1942）， 日本從殖民地臺灣大量徵召臺籍青年前往北婆羅洲，替日軍監看戰爭中捕獲的盟軍戰俘；這些臺籍戰俘監視員們，捲入了一場冷血屠殺，被盟軍檢察官指控犯下「虐待戰俘」的罪行。有些人因此再也沒有機會回到臺灣，有些人回來了，卻不再開口提起島上發生的事。《聽海湧》全劇共五集，自8月17日起，每週六晚上9點在公視頻道、Hami Video電視館播出，晚上10點公視+、MOD與Hami Video影劇館+上架。