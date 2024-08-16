記者劉宜庭／綜合報導

日本29歲女主播川口由莉（川口ゆり）因為8日在X（原Twitter）發了一篇文，內容提到自己受不了夏天男性的體味，言論引發外界批評，盡管她事後緊急刪文並道歉，但騷動仍未平息，最後慘遭經紀公司解約，此舉引發兩極看法。

▲川口由莉失言遭炎上。（圖／翻攝自川口由莉X）



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▲川口由莉道歉。（圖／翻攝自川口由莉X）

整個事件的起因，是8月8日川口由莉在自己的X（原Twitter）上發文稱：「如果真的是有原因那真的很抱歉，但我真的受不了夏天男性的味道和一些不健康生活習慣的人特有的體臭。我自己一直保持清潔狀態，每天洗幾次澡、用汗拭紙、止汗劑是一年四季必備的，希望更多男性也能做到這樣。」

此言一出，便引來大量批評，川口由莉所屬經紀公司於10日解除了與她的合約：「川口在X上發表了損害異性名譽的不當言論，因此本公司作為播音事務所，判斷難以維持所屬合同，不得已通知解約。」11日，她本人也在X上道歉：「此次因我的不當發言，讓許多人感到不適並受傷，我深感反省。作為從事語言工作的我還很不成熟。以後我會努力避免用言語傷害他人。真的非常抱歉。」

▲川口由莉目前已遭經紀公司解約。（圖／翻攝自川口由莉X）

13日，川口由莉的伴侶在X上發文表示：「本人因心情低落，由我代為發文。」文中指出：「目前情況遠超過公眾想象的嚴重」、「惡意的虛假內容在網上擴散」、「無辜者隨時可能因此喪命」，此事再度引發關注。

不過，此事引發正反兩極看法，有網友批評「加上‘男性’這個詞是她的錯誤」、「如果是男性對女性說這種話，問題會更嚴重」、「解約是應該的」，但也有不少人認為「這有點過頭了」、「這樣的社會令人窒息」、「這不能成為誹謗中傷的理由」。

對此，女星Fifi （フィフィ）發表自身看法：「體臭與性別無關吧？是不是因為‘男性就可以被貶低’的環境才導致了這種情況？而且，這本來就不是應該公開談論的事情。說這種話只會降低自己的印象，為什麼不明白這一點呢？」律師紀藤正樹也表示「消除性別歧視應該以‘男女平等論’為前提。川口似乎沒有真正理解作為學問的女性主義（男女同權主義）的真正含義。」

▲川口由莉心情低落。（圖／翻攝自川口由莉X）

另一方面，不少藝人也出面聲援川口由莉，包括高知東生表示「以前的藝能事務所會在藝人失誤時保護他們，並一同道歉，這樣培養他們。但現在卻直接切割。這種處理方式只會煽動社會的不安。他們到底在害怕什麼？」搞笑藝人兼整骨師快樂信吾（楽しんご）也說：「妳只是說了常識性的話，卻被解約，這實在是太可憐了。」企業家堀江貴文也說「其實無論男性還是女性，都有體味很重的人。但解約還是有點過頭了。」