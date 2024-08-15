韓媒警局堵Suga撲空了！枯等數小時　警方證實：行程調整中

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣天團BTS（防彈少年團）成員Suga近來惹上酒駕風波，他血液中酒精濃度高達0.227%，警方預計傳喚他到案說明，只是日期並未對外公開。沒想到，韓媒15日突大動作在警局外等待，枯等數小時還是沒見到人出席，晚間才傳出警方證實正在調整行程中，媒體最終撲空。

▲韓媒警局堵Suga撲空了。（圖／翻攝自Suga IG）



韓媒《OSEN》於15日中午大動作到警局前等待Suga，內文寫著「涉嫌喝酒騎電動車的BTS成員Suga，在接受警察調查以前，採訪媒體於15日在警察局等待中。」暗示他即將出現於警局應訊，只是媒體苦等2小時多，另一家韓媒《聯合新聞TV》卻傳來，Suga方與警方正在協調出席日程，直到了晚上，電視台《JTBC》也證實「行程調整中」，欲堵Suga的媒體在今日撲空。

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▲韓媒15日中午12點在警局前堵Suga。（圖／翻攝自《OSEN》）



▲警方晚間證實「行程調整中」，Suga還未被傳喚到案。（圖／翻攝自《JTBC》）



Suga酒駕一案吸引各界關心，新聞台JTBC過去曾曝光一則Suga酒駕當時的CCTV影片，但糗的是，影片裡的主角根本不是Suga，該新聞台遭到砲轟，目前已經將該則新聞下架、刪除。只是Suga酒駕事實為真，後來《Money Today》拿到Suga自摔跌倒的影片，他確實騎著電動車、而非電動滑板車，且他還騎在人行道上面，此舉恐怕也有疑慮。

針對Suga出席的調查日期，晚間新聞台JTBC證實，警方表示「目前只剩傳喚調查，日期正在調整中。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

