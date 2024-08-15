獨家／江泳錡星宅曝光！兩千萬名牌首度被拍　愛馬仕包也現形

記者葉文正／台北報導

八點檔女星江泳錡近年來熱衷於直播事業，卻在去年七月離婚，不過她在離婚後並沒有搬離夫家，直到今年五月才搬家，另覓住處，香閨也讓《ETtoday新聞雲》拍攝後曝光，家裡面名牌包不少，市值約2千萬元，都是多年努力打拼所得。

▲ 江泳錡新家直擊-。（圖／記者黃克翔攝）

對於自己雖然離婚，但卻未搬出愛巢，江泳錡表示：「去年離婚時，還沒有想要搬，想要多拚多賺一下，再買自己想要的房子，不過現在想想，我們也要給彼此各自擁有的生活，去年七月離婚，五月底搬出來的，我覺得住一起彼此還是會吵架，人要有距離才會美。」於是毅然決定搬家。

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▲江泳錡新家客廳格局小而美-。（圖／記者黃克翔攝）

江泳錡新家位於新北的河岸景觀區，她也解釋：「我喜歡看風景，所以選了這個地方，未來要買的房子要有60坪，還要有大露臺，因為想要看星星，算算應該要三千多萬元，我喜歡新北，我的能力也只能買新北，板橋房價真的貴到不能碰，台北市一坪就要破百萬。」坦言真的買不下去。

▲有專門的房間收藏名牌物品-。（圖／記者黃克翔攝）

除了努力工作，她也笑說想要中樂透，家裡也擺著招財的金龜，她也透露：「有一年去澎湖做《超級夜總會》，遇到當地人，那時剛好是最熱鬧的正月十五，希望能東山再起，讓我很有感覺，以前做生意倒了，去那邊的顯濟殿博金龜，第一次博一隻回來，第二年博到福祿壽三隻帶回來，之後又重新打造三隻還回去顯濟殿，有了金龜讓她更有信心打拼直播事業。

▲最愛買愛馬仕-。（圖／記者黃克翔攝）

直到現在，江泳錡每年正月十五都會去澎湖博金龜，「有時也要博大龜，是心靈上的安慰，覺得有神明保佑很棒，也帶小編去博，不管怎樣都要博回來。這種事信的人就會信，博完會有不一樣的感覺。」





▲衛浴也是簡單設計。（圖／記者黃克翔攝）

而這次她也首度公開名牌包與名錶的收藏，「其實我買東西都是要自己喜歡，從二十幾歲就喜歡買愛馬仕，香奈兒也喜歡，只是香奈兒越來越貴，買愛馬仕就得乖乖配貨。」她現場開箱卡地亞的包包，也開箱香奈兒短夾，並認為一年要換一到兩個皮夾，才會好運。

▲金龜為她招財帶來好運。（圖／記者黃克翔攝）

對於買名牌包的原則，她也指出：「我會挑大家比較不喜歡的，不會是熱門款，會找名牌，但不是大家常揹的，我的愛馬仕都在韓國買，真的不貴，貴在配貨這一塊，手錶的話勞力士跟AP都超難買，很熱門，從疫情前就不好買，現在又更難買，名牌只會越貴越難買，我花的錢大概可以買一間房子了，已經有一間小套房，如果再加錶跟其他配貨，真的是一間房子的價值。」

▲主臥的床還是新的。（圖／記者黃克翔攝）

江泳錡認為精品會越來越貴，越早買越便宜，要很會保存，不然如果發黴就比較麻煩，例如她有個柏金包就發霉，還要去找專門的人處理，「因為我不會開車，就會買包犒賞自己，就會努力去工作跟直播，也覺得買了做事就會一馬當先。」

▲喜歡遠眺窗外的風景。（圖／記者黃克翔攝）

不只買名牌包，她也透露有投資股票，也有房子目前出租中，「因房子當然也是越來越貴，不會越來越便宜，真心想要買房的人壓力越來越大，第二間房只能貸六成款，也想要買給爸媽住。

▲儲物間還有一堆物品尚未整理。（圖／記者黃克翔攝）

而她的香閨雖然曝光，但男友卻還沒有著落，江泳錡說，「想像跟實際遇到會不太一樣，我想找年紀比我大的男人，就算同年也不行，這樣的男性不好找，且經濟能力要比我好很多，正常身高170幾公分即可，當然要會開車，喜歡帶著我出去玩，我不喜歡帥哥，喜歡型男，帥哥沒有安全感，帥哥不耐看，帥哥也會吸引很多女生，尤其我常常不在台灣，怕對方偷吃。」

▲房間的衣物偏好同款式。（圖／記者黃克翔攝）