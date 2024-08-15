ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／江泳錡星宅曝光！兩千萬名牌首度被拍　愛馬仕包也現形

記者葉文正／台北報導

八點檔女星江泳錡近年來熱衷於直播事業，卻在去年七月離婚，不過她在離婚後並沒有搬離夫家，直到今年五月才搬家，另覓住處，香閨也讓《ETtoday新聞雲》拍攝後曝光，家裡面名牌包不少，市值約2千萬元，都是多年努力打拼所得。

▲▼ 0621 江泳錡新家直擊-。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 江泳錡新家直擊-。（圖／記者黃克翔攝）

對於自己雖然離婚，但卻未搬出愛巢，江泳錡表示：「去年離婚時，還沒有想要搬，想要多拚多賺一下，再買自己想要的房子，不過現在想想，我們也要給彼此各自擁有的生活，去年七月離婚，五月底搬出來的，我覺得住一起彼此還是會吵架，人要有距離才會美。」於是毅然決定搬家。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 0621 江泳錡新家直擊-。（圖／記者黃克翔攝）

▲江泳錡新家客廳格局小而美-。（圖／記者黃克翔攝）

江泳錡新家位於新北的河岸景觀區，她也解釋：「我喜歡看風景，所以選了這個地方，未來要買的房子要有60坪，還要有大露臺，因為想要看星星，算算應該要三千多萬元，我喜歡新北，我的能力也只能買新北，板橋房價真的貴到不能碰，台北市一坪就要破百萬。」坦言真的買不下去。

▲▼0621 江泳錡新家直擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲有專門的房間收藏名牌物品-。（圖／記者黃克翔攝）

除了努力工作，她也笑說想要中樂透，家裡也擺著招財的金龜，她也透露：「有一年去澎湖做《超級夜總會》，遇到當地人，那時剛好是最熱鬧的正月十五，希望能東山再起，讓我很有感覺，以前做生意倒了，去那邊的顯濟殿博金龜，第一次博一隻回來，第二年博到福祿壽三隻帶回來，之後又重新打造三隻還回去顯濟殿，有了金龜讓她更有信心打拼直播事業。

▲▼0621 江泳錡新家直擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲最愛買愛馬仕-。（圖／記者黃克翔攝）

直到現在，江泳錡每年正月十五都會去澎湖博金龜，「有時也要博大龜，是心靈上的安慰，覺得有神明保佑很棒，也帶小編去博，不管怎樣都要博回來。這種事信的人就會信，博完會有不一樣的感覺。」

▲▼ 0621 江泳錡新家直擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲衛浴也是簡單設計。（圖／記者黃克翔攝）

而這次她也首度公開名牌包與名錶的收藏，「其實我買東西都是要自己喜歡，從二十幾歲就喜歡買愛馬仕，香奈兒也喜歡，只是香奈兒越來越貴，買愛馬仕就得乖乖配貨。」她現場開箱卡地亞的包包，也開箱香奈兒短夾，並認為一年要換一到兩個皮夾，才會好運。

▲▼ 0621 江泳錡新家直擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲金龜為她招財帶來好運。（圖／記者黃克翔攝）

對於買名牌包的原則，她也指出：「我會挑大家比較不喜歡的，不會是熱門款，會找名牌，但不是大家常揹的，我的愛馬仕都在韓國買，真的不貴，貴在配貨這一塊，手錶的話勞力士跟AP都超難買，很熱門，從疫情前就不好買，現在又更難買，名牌只會越貴越難買，我花的錢大概可以買一間房子了，已經有一間小套房，如果再加錶跟其他配貨，真的是一間房子的價值。」

▲▼ 0621 江泳錡新家直擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲主臥的床還是新的。（圖／記者黃克翔攝）

江泳錡認為精品會越來越貴，越早買越便宜，要很會保存，不然如果發黴就比較麻煩，例如她有個柏金包就發霉，還要去找專門的人處理，「因為我不會開車，就會買包犒賞自己，就會努力去工作跟直播，也覺得買了做事就會一馬當先。」

▲▼ 0621 江泳錡新家直擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲喜歡遠眺窗外的風景。（圖／記者黃克翔攝）

不只買名牌包，她也透露有投資股票，也有房子目前出租中，「因房子當然也是越來越貴，不會越來越便宜，真心想要買房的人壓力越來越大，第二間房只能貸六成款，也想要買給爸媽住。

▲▼0621 江泳錡新家直擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲儲物間還有一堆物品尚未整理。（圖／記者黃克翔攝）

而她的香閨雖然曝光，但男友卻還沒有著落，江泳錡說，「想像跟實際遇到會不太一樣，我想找年紀比我大的男人，就算同年也不行，這樣的男性不好找，且經濟能力要比我好很多，正常身高170幾公分即可，當然要會開車，喜歡帶著我出去玩，我不喜歡帥哥，喜歡型男，帥哥沒有安全感，帥哥不耐看，帥哥也會吸引很多女生，尤其我常常不在台灣，怕對方偷吃。」

▲▼ 0621 江泳錡新家直擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲房間的衣物偏好同款式。（圖／記者黃克翔攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

推薦閱讀

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

孫安佐真人秀「掐脖」評審！選手火大反嗆　經紀人急回應鬧翻現況

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

短今綠島脫了「解放比基尼」！　火辣身材全看光羞喊：秀一波

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫安佐被打「169秒對峙影片曝光」！遭嗆：忍你一整天了　他痛苦摀臉

快訊／曾之喬懷孕了！　嫁辰亦儒4年喜曬超音波照：我們很感激

獨／孫安佐真人秀當評審「遭拳王甩巴掌」　老爸孫鵬發聲了！

曾之喬懷孕！2天前泳裝照「就被發現肚子隆起」　樂曝孕後生活

曾志偉電影「性侵假戲真做」瘋傳34年！　港女星親解片場實況

男星夏天省電不開冷氣　「熱暈在房中」家人發現撿回一命

籃籃遭控是雙面人鬧翻樂天女孩　隊友不忍親揭真相：太嚴重了！

打孫安佐的是他！「台中燒打雞」玖壹壹親站台支持　曾出戰拳賽獲獎

樂天女孩爆內鬨！孟潔罕見動怒「欺負被壓榨」　開砲：別以為我不知道

女模控醫生侵犯「聽診器放乳暈上」怒提告！出面還原情況：每提一次都是傷害

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

江泳錡, 楊煥

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《她的日與夜》霸榜串流冠軍！《背著善宰跑》已播4個月仍在前十
  2. 47歲何妤玟「解放比基尼」真實體態曝光！　網驚：像大學生
  3. 台灣孩子回家！舒華、王奕翔登世運再看一次　GOLDEN WAVE這台播出
  4. 八點檔男星「手機裝定位app」讓妻查勤！　多付20元買鮮奶大吵
  5. 楊小迪現身節目「遭爆酒量超好」！　康康揭喝酒糗事：血型A型變XO
  6. 王思聰孩子媽「突曬婚紗照」！爆收豪宅＋天價扶養費　網酸：想嫁想瘋了
  7. 五月天遭爆「大巨蛋跨年場出局」改唱桃園　唱片公司回應了
  8. 八點檔演員「女團出道」登南韓節慶開場！　集訓1個月嗨翻全場
  9. 篠崎泫直播罕談Toyz！　自嘲形象差：不要問有的沒的
  10. 小甜甜離婚1年「突告白新歡」！　情感昇華成長：謝謝你一直愛我

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366