小孟老師／8月17日星座運勢　魔羯「朋友間要互助」貴人牡羊

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：貴人來自長官

感情：風和日麗晴朗

財運：慶幸最佳時機

幸運色：咖啡色

貴人：天秤

小人：天蠍

[廣告]請繼續往下閱讀...

雙子座

工作：表現熱情大方

感情：伴侶熱情相待

財運：財務規劃得宜

幸運色：藍色

貴人：雙魚

小人：處女

天秤座

工作：有動力去學習

感情：呵護甜蜜溫馨

財運：注意財務流向

幸運色：卡其色

貴人：射手

小人：牡羊

【土象星座】

魔羯座

工作：主管友善對待

感情：朋友互相幫忙

財運：理性控管支出

幸運色：淡藍色

貴人：牡羊

小人：魔羯

金牛座



工作：理性看待事務

感情：心情愉悅舒暢

財運：獲利滿滿入袋

幸運色：黃色

貴人：巨蟹

小人：雙魚

處女座

工作：回到悠哉時光

感情：花開富貴浪漫

財運：獲利平安入袋

幸運色：銀色

貴人：天蠍

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座

工作：工作事半功倍

感情：愛情運勢高漲

財運：名利雙收時刻

幸運色：紫色

貴人：水瓶

小人：天秤

天蠍座

工作：虛心請教長官

感情：異性主動幫忙

財運：放下心中期待

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：巨蟹

雙魚座

工作：合群互助合作

感情：甜蜜外出約會

財運：積極工作賺錢

幸運色：大紅色

貴人：處女

小人：雙子

【火象星座】

牡羊座

工作：客戶溝通良好

感情：桃花不期而遇

財運：買低賣高獲利

幸運色：白色

貴人：雙子

小人：獅子

獅子座

工作：等待升官時刻

感情：品味生活精彩

財運：瞭解公司業績

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：射手

射手座

工作：得到前輩相助

感情：人氣指數攀升

財運：團結能夠獲利

幸運色：橘色

貴人：魔羯

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。