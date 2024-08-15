梁文音遭戰友爆「在《星光》耍大牌」　隔16年後台真實內幕全曝光

記者蔡琛儀／台北報導

梁文音出身自選秀節目《超級星光大道》，並將於10月12日首登台北國際會議中心開唱，相識16年的「星光2班」閨蜜曾沛慈、魏如昀與林佩瑤為力挺好姐妹，昨晚（14日）特別與梁文音合體於IG直播，邊吃鍋邊暢聊當年趣事，還隨興接力合唱「星光2班」主題曲〈你們是我的星光〉，掀起全網回憶殺。

▲曾沛慈（右起）、梁文音、林佩瑤、魏如昀合體吃鍋暢聊往事。（圖／環球提供）

被問到當年參賽「誰最大牌」，3人直指是梁文音，爆料她賽前不講話、溝通只靠點頭搖頭，比完賽就速速離開現場，讓人難以親近，直到賽後發合輯一起跑通告，才發現梁文音真性情根本超討喜，還揪她們去五分埔血拼治裝，魏如昀笑說：「不認識以為妳臉很臭、很難接近，但其實是傻妹。」

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回顧當時比賽的遺憾，曾沛慈無奈後期因聲帶發力方式不對，導致和邰正宵合唱〈九百九十九朵玫瑰〉失常，「現在再合作，一定可以唱得更好。」而梁文音則是覺得自己PK Alisa那場表現很差，導致當集被淘汰，幸好後來靠敗部復活重返舞台。她們也說當時每個人都是在沒有監聽耳機的配備下表演，真的是純靠實力比拚。

▲三人都留好時間，屆時要去看梁文音演唱會。（圖／環球提供）

曾沛慈、魏如昀和林佩瑤除了直播力挺梁文音，也表示已預留好10月12日的時間，要去現場好好聽梁文音唱情歌，曾沛慈突感性說：「現在能開演唱會真的很難得，不管是在座的誰，有辦演唱會就必須要買起來，畢竟我們的年紀⋯」魏如昀笑回：「年紀怎麼了？我們當年不是說要唱到不能唱為止。」梁文音也附和「對！我也很驚訝不知不覺我也唱了16年了！」演唱會門票購票洽ibon售票系統。