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睽違18年！《小孩不笨3》強勢回歸　導演曝「花10年籌備」

記者許逸群／台北報導

暌違18年，電影《小孩不笨3》強勢回歸！由新加坡導演梁志強自編自導自演，此次新片是繼2002年電影《小孩不笨》，以及2006年電影《小孩不笨2》之後的最新續集，藉由生活化的劇情來討論關於教育政策以及升學文化對親子之間的影響，今（15日）發布電影前導海報。

▲▼電影《小孩不笨3》。（圖／華映娛樂提供）

▲▼電影《小孩不笨3》劇照。（圖／華映娛樂提供）

▲▼電影《小孩不笨3》。（圖／華映娛樂提供）

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《小孩不笨》作為新加坡的國民電影，這部影片在新加坡及華人地區都稱得上家喻戶曉，電影《小孩不笨》、《小孩不笨2》分別是在新加坡2002年、2006年的賀歲檔上映，兩部電影成績都突破新加坡票房紀錄。導演笑說：「距離《小孩不笨2》上映已經18年，生一個小孩的話都已經成年了！」

▲▼電影《小孩不笨3》。（圖／華映娛樂提供）

▲電影《小孩不笨3》前導海報曝光。（圖／華映娛樂提供）

此系列前二集強調不是成績好、進名校就代表人生可以一帆風順，而現在進入變化快速的網路時代，導演梁志強說：「現代教育與過去不同，現代孩子有自己的想法，父母必須嘗試進入孩子的世界，了解孩子的想法。這也是我決定繼續拍攝《小孩不笨3》的原因。」

導演梁志強透露：「《小孩不笨3》其實花了10年的時間籌備才完成，很早之前就有構思開拍第三集，但又剛好遇上新冠疫情，光是劇本前後就修了8年，所以相隔18年才有《小孩不笨3》的誕生，希望大家喜歡。」電影將於9月在全台上映。

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小孩不笨3, 小孩不笨, 梁志強

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