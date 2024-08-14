李泳知《雖沒菜3》「邀到D.O.錄完了」！　這季換地方拍9月開播

記者張筱涵／綜合報導

韓星李泳知主持的網綜《雖然沒準備什麼菜》即將推出第三季（簡稱《雖沒菜3》），繼BLACKPINK成員Lisa後，第二集來賓也大有來頭，那就是EXO成員都敬秀（D.O.）。

▲D.O.將擔任李泳知主持的《雖然沒準備什麼菜》第三季第二集嘉賓。（圖／翻攝自Instagram／youngji_02）



綜合韓媒報導，都敬秀這次是《雖然沒準備什麼菜3》首位來賓，且已經在13日完成錄製，該集將會在9月播出。他和李泳知曾合唱〈Small Girl〉並共同出演MV，以海邊的「臉頰親親」掀起熱門話題，這次在節目中是否會談論其中更深入的幕後花絮，叫人十分好奇。

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▲D.O.親李泳知臉頰成熱門話題。（圖／翻攝自YouTube／이영지）



《雖然沒準備什麼菜》是一檔由李泳知主持的網路綜藝節目，自2022年6月開播以來已進入第三季。節目中，李泳知會與嘉賓一邊喝酒一邊進行真摯對話，此次節目將不再在李泳知的租屋處拍攝，而是轉移到一個新的空間進行，這一變動也讓觀眾對新一季充滿期待。

除了節目上的合作外，都敬秀目前正在進行他的首次亞洲粉絲見面會巡演《BLOOM》，這次巡演遍及11個城市，並將於10月在首爾舉行安可演出。

▼《雖然沒準備什麼菜》第三季預告。（影片／取自YouTube／차린건 쥐뿔도 없지만，如遭刪除請見諒）

