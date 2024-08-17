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專訪／《聽海湧》在法國首映！導演「偶遇老太太」暖舉結局有洋蔥

記者黃庠棻／專訪

臺灣首部二戰懸疑劇集《聽海湧》，以獨特的臺灣視角描寫年輕人在戰爭年代的痛苦、勇氣和掙扎，找來吳翰林、黃冠智和朱宥丞飾演二戰時期的臺籍戰俘監視員三兄弟。導演孫介珩在接受《ETtoday星光雲》專訪時，說到拍攝此劇的契機時，也大方侃侃而談。

▲《聽海湧》導演孫介珩專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲《聽海湧》導演孫介珩。（圖／記者林敬旻攝）

孫介珩談到拍攝《聽海湧》的契機，認為台灣人也有自己的二戰歷史，作為日本殖民地，一定有許多不為人知的故事，在構思劇本時，腦海中第一個浮現的畫面，竟是過去歷史課本上的一張「台灣光復」的照片，他說道「看到授獎典禮上，日本人遞了一張『授獎書』給中華民國政府，周圍圍著一群台灣人，就會很好奇他們在想什麼。」

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▲▼ 《聽海湧》是首部以臺灣人為視角拍攝的二戰影集，勾勒罕為人知的臺籍戰俘監視員悲愴的生存血淚史 。（圖／公共電視）

▲孫介珩分享拍攝《聽海湧》的契機。（圖／公共電視）

隨著更深入的了解，孫介珩做了許多田調後發現，那個時代台灣的商人、藝術家、音樂家，甚至是平民都經歷了一段「陣痛期」。他表示在拍攝前，找到曾擔任過戰俘監視員老兵的口述資料，為了故事的真實性，也翻閱過當時澳洲主持過戰犯法庭的審判紀錄。

▲公視《聽海湧》由臺北電影節非常新人吳翰林、金鐘男配黃冠智、《俗女養成記》的「小蔡永森」朱宥丞主演。（圖／公視提供）

▲孫介珩分享拍攝《聽海湧》的契機。（圖／公共電視）

在翻閱審判紀錄時，孫介珩坦言看得出當時澳洲政府為了強調「跟野蠻的日本人有差別」，用了相當有條理且文明的方式判刑，只是看到這些資料，他說道「坦白說很客觀，但也滿冷血的」，透露文獻上通常只寫明「誰打了誰一巴掌，導致受傷，所以判刑，雖然知道這些事實，卻不知道前因後果」，更加深了他想要拍攝《聽海湧》的決心。

▲▼ 《聽海湧》是首部以臺灣人為視角拍攝的二戰影集，勾勒罕為人知的臺籍戰俘監視員悲愴的生存血淚史 。（圖／公共電視）

▲孫介珩分享拍攝《聽海湧》的契機。（圖／公共電視）

除了以上資料外，孫介珩跟劇組也翻閱了當時擔任辯護的日本律師所撰寫的回憶錄，雖然當年台籍戰俘監視員的人數不多，但仍舊被記載了下來；甚至還找到了那些「沒有存活下來的台灣兵」的遺書、信件。從小細節就能看出，《聽海湧》劇組為了還原當時的事件原貌有多用心。

▲公視《聽海湧》由臺北電影節非常新人吳翰林、金鐘男配黃冠智、《俗女養成記》的「小蔡永森」朱宥丞主演。（圖／公視提供）

▲孫介珩拍攝《聽海湧》前做了許多田調。（圖／公共電視）

事實上，《聽海湧》劇組在拍攝前，特地將吳翰林、黃冠智和朱宥丞三兄弟送到日本生活了幾週，導演孫介珩坦言除了讓演員們學習語言之外，最希望讓三人體驗到「在日本的生活」，儘管現在跟戲裡相差了80年之久，但日本社會仍保有特殊的民族性，甚至是交流的習慣，這才是他真正想讓演員們到實地感受的關鍵。

▲《聽海湧》朱宥丞、吳翰林、黃冠智、導演孫介珩。（圖／公視提供）

▲孫介珩將三兄弟朱宥丞、吳翰林、黃冠智送到日本生活。（圖／公視提供）

而談到《聽海湧》先前獲邀到《法國里爾 SERIES MANIA 劇集影展》舉行全球首映，孫介珩也分享了放映的幕後故事，他笑說「很開心，沒想到這部片子台灣觀眾都還沒看過，就要去法國播映」，回想當時獲得全場影迷起立鼓掌的畫面，他也露出了害羞的笑容。

▲《聽海湧》導演孫介珩專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫介珩分享到法國首映的趣事。（圖／記者林敬旻攝）

不僅如此，孫介珩謙虛地表示「首映滿轟動的」，現場的位子全滿之外，外面還有許多觀眾等著排隊進場，就連他的位子都意外被坐走，他為了讓更多民眾觀看片子，決定悄悄站在旁邊，沒想到這個舉動讓一位法國老太太看到，對方招手示意他過去坐。

深聊之後，孫介珩才得知該名法國老太太本來是幫朋友留了個位置，但友人臨時沒辦法到場，於是兩人就肩並肩一起在法國觀賞了《聽海湧》。由於現場的亞洲面孔不多，對方猜測他就是片子的工作人員，在播映後不斷向他大讚《聽海湧》「謝謝你們把這麼好的作品帶來法國」，讓他聽了相當感動。

▲《聽海湧》導演孫介珩專訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲孫介珩分享到法國首映的趣事。（圖／記者林敬旻攝）

此外，孫介珩拍攝了沉重的議題《聽海湧》，本以為他會是個嚴肅的人，但在經過幾次媒體茶敘後，才發現他個性相當親切，甚至被演員笑虧是「綜藝咖」，而他更是活躍於社群軟體上，雖然發文的次數不頻繁，但一支說著流利日文的影片卻非常吸睛。

在仔細詢問過後，孫介珩露出靦腆微笑，表示自己日文根本不好，大概只能念出五十音的程度，而社群軟體上講著流利日文的他，其實是「AI」，他無聊用AI製作出一個自己的「克隆人」，笑說「在未來，使用AI拍片是很有可能的，所以我就先捏了一個自己試試看」，就連該片演員黃冠智都被瞞過，大讚他「講得很好」，沒想到真相竟是「假的」。

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