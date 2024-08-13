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Ella帶兒赴日讀暑校「每天擠公車」　同班家長曝她為人：很有氣質

記者蔡宜芳／綜合報導

女星Ella（陳嘉樺）在2012年結婚，育有一個7歲兒子勁寶。她於7月趁著暑假，帶兒子到日本京都參加暑期學校，近日也被一名家長曝光她的育兒方式和為人，引網友紛紛留言讚賞。

▲▼Ella帶兒赴日讀暑校「每天擠公車」　同班家長曝她為人。（圖／翻攝自Instagram／him_ella0618）

▲Ella的兒子已經7歲。（圖／翻攝自Instagram／him_ella0618）

一名小紅書網友透露，自己的兒子Brady在7月暑假期間到京都上課，並與一位名叫Daniel的台灣男孩成為了朋友，「我們在京都上了兩周課，其中第一周有很多來自台灣的家庭。Daniel的爸爸、媽媽每天會和我一起在那裡等著孩子放學，他們好像和其他台灣家庭的互動並不多。」

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網友透露，他和Daniel的父母通常會提前十分鐘到達學校，並坐在一個野餐桌旁邊聊天。他稱讚Daniel的父親高大斯文，每天看到他都會主動問候；而Daniel的母親則氣質非常好，對方會溫柔地管教Daniel，還會主動和他的兒子Brady開玩笑，而兒子也非常喜歡這位從台灣來的新朋友。

該網友回憶說，有一天，他的兒子邀請Daniel一起去京都四條的寶可夢中心玩，他和對方的父母就一起陪著兩個孩子坐公車，並在四條玩了一整個下午。他還記得在一間貓咪咖啡店，他主動買了單，但Daniel的爸爸後來特地換錢還給他。

▲▼Ella帶兒赴日讀暑校「每天擠公車」　同班家長曝她為人。（圖／翻攝自Instagram／him_ella0618）

▲Ella在暑假帶兒子去日本讀暑期學校。（圖／翻攝自Instagram／him_ella0618）

就在近日，該網友收到另一位網友私信說「京都暑校第一周是Ella陳嘉樺的孩子也在」，他在網路上搜尋後，才驚覺原來Daniel的媽媽就是Ella，「太Shock了，如此低調的明星家庭。」網友也補充說，Ella一家人在京都是每天擠半個小時公車接送Daniel上下學，「孩子非常謙遜、聽話，而且懂事，他會把零食留到放學，先問Ella『媽媽，我可不可以吃Brady給我的零食』。」

此外，網友也提到，自己和Ella夫妻相處了一周，從未看到對方身邊出現過助理，「（他們）也沒有在孩子面前提任何工作的事情，這也許就是他們要留給孩子的感覺。」

▲▼Ella帶兒赴日讀暑校「每天擠公車」　同班家長曝她為人。（圖／翻攝自小紅書）

▲網友的反應。（圖／翻攝自小紅書）

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