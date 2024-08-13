金曲歌后錄影遲到3hrs！「到場第1件事超誇張」3身分線索曝 全場驚：很好猜

記者潘慧中／綜合報導

某屆金曲歌后最近被公開爆料，工作遲到3小時就算了，抵達現場不但沒有馬上開始拍攝，還先到廚房抽菸。她的真實身分被美容專家小布老師透露出2個線索後，現場來賓連忙出聲制止：「不要給太多線索，做甜品很細節！這其實很好猜。」

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▲小布老師透露身分線索後，全場來賓急制止。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



小布老師在《小姐不熙娣》透露，朋友開了一間甜點店，有次某製作單位借店拍攝、並邀請某金曲歌后上節目。沒想到，該歌后錄影當天遲到了3小時，「因為她去做指甲。」

▲▼金曲歌后遲到3小時的原因是做指甲。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



不只這樣，該歌后終於抵達甜點店後，第一件事是衝去廚房，原本眾人以為她要找做甜點的材料，「結果她是跑去後面廚房抽菸」，小布老師爆料。

▲▼歌后到場後沒有馬上開拍，而是先去抽菸。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



關於該歌后的身分，小布老師透露她除了會創作，到現在還很紅，甚至有「會做甜品」的形象。然而，據甜點店友人所說，該歌后根本不會做甜點，「她把道具都弄壞。」

▲▼歌后被小布老師的朋友發現根本不會做甜點。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



小S看到小布老師寫在本子上的名字後，她忍不住大笑說很合理，「她就是一個很做自己的人，她人很好啊」，但對於不會做甜點這部分，小S還是不敢相信，「她有跟我說要不要做餅乾給我吃。」

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