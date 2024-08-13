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張惠妹傳12月大巨蛋演唱會「場次曝光」！　周杰倫也爆：是首位開唱歌手

記者田暐瑋／綜合報導

台北大巨蛋啟用以來，外界紛紛期待能舉辦演唱會，傳出包括周杰倫、張惠妹的工作人員都去看過幾次場地，如今有消息指出，周杰倫將是首位登上大巨蛋開唱的歌手，而且會連開4場，此外，張惠妹也會接續登場，傳出12月唱進大巨蛋，掀起粉絲高度關注。

周杰倫先前出席活動時，已正面表態很想唱進大巨蛋，甚至為此保留檔期，據《三立新聞網》報導，有消息指出，周杰倫搶得先機，今年將是第一位登上大巨蛋開專場演唱會的歌手，預計連開4場，而張惠妹則是預計12月攻入大巨蛋，同樣是開4場，門票預估會有14萬張。

▲周杰倫和張惠妹被指今年內會唱進大巨蛋。（圖／聲動娛樂提供、翻攝自周杰倫IG）

▲周杰倫和張惠妹被指今年內會唱進大巨蛋。（圖／聲動娛樂提供、翻攝自周杰倫IG）

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台北市長蔣萬安日前表示，最快9月大巨蛋場地就可以準備開唱，傳出包括周杰倫、張惠妹的工作人員都去看過幾次場地，對於誰會成為攻上大巨蛋的第一人，外界都相當好奇，而金曲歌王林俊傑7日也鬆口有意願開唱，「大巨蛋當然想唱啊，希望公司可以安排到！」不過檔期及細節目前都還是未知。

此外，先前天王周杰倫也放話自己整個8月已經空下來，而張惠妹的經紀人陳鎮川則說：「持續跟場地保持聯繫，也在等待他們可以租用場地的通知，目前都還無法確定。」

▲▼張惠妹烏托邦世界巡城演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲張惠妹。（圖／記者黃克翔攝）

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張惠妹, 周杰倫, 林俊傑, 大巨蛋

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