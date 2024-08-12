林郁婷奪金後仍被酸！黃秋生「神邏輯比喻」高級反嗆　萬人按讚

記者張筱涵／綜合報導

林郁婷頂住輿論壓力，在2024巴黎奧運奪下57公斤級女子拳擊金牌，儘管已有多方出面證明她從出生至今都是女兒身，仍被酸民攻擊。香港影帝黃秋生看了以後繼續發聲力挺，以神比喻開嗆，留言區全是讚聲。

▲林郁婷奪金後仍遭酸民質疑。（圖／路透）



黃秋生11日晚間發文，以醫生診斷絕症為例，暗酸國際拳總，「醫生說你絕症，你都會去多看幾個醫生求證吧？何况那黃綠大夫根本拿不出報告證明。然後十個其他醫生都說你很健康，你還是堅持信那個蒙古大夫，你不是智障是什麼？」

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▲黃秋生發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃秋生 Anthony Perry ）



留言區可見許多網友湧入聲援，「好讚的比喻」、「邏輯清晰」、「高級酸」、「這比喻太貼切」、「整個邏輯正確到極點，那些人只會道聽塗說，卻拿不出個證明」。

▲留言區。（圖／翻攝自FACEBOOK／黃秋生 Anthony Perry ）



另外，林郁婷也在今（12日）回應不會向抹黑者提告：「我已經用奧運金牌證明，已經不需要再透過法律訴訟對這些人證明什麼。因為國際奧會已經是以最嚴謹的標準來審理選手的參賽資格，國際奧會也已經多次公開聲明及證明我的參賽資格完全沒有問題，所以我不需要再去向外界證明任何事情。」