劉嘉玲慶七夕「我的小情人」！　混血男孩大有來頭：出身香港最後貴族

記者張筱涵／綜合報導

香港女星劉嘉玲在七夕情人節（8月10日）當天，於Instagram上傳4張照片，並說「七夕快樂！我的小情人」。網友們注意到她擁抱著混血小男孩後，開始掀起討論，才發現小弟弟大有來頭。

▲劉嘉玲和混血小男孩合照慶七夕。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）



劉嘉玲七夕這天沒有曬出和梁朝偉的合照，而是和選擇一張和俏皮混血小男孩的合照當第一張圖放上Instagram，這讓小男孩的身分引起注目。而根據劉嘉玲所標記的帳號，以及有一張和鄧愛嘉夫妻倆合照的照片，小男孩的身分也有了解答。

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▲劉嘉玲和鄧愛嘉一家3口合照。（圖／翻攝自Instagram／carinalau1208）



鄧愛嘉是已故時裝品牌「上海灘」創辦人鄧永鏘爵士的女兒，混血小男孩就是她和英籍丈夫Christopher Owen的兒子Rocco。事實上，鄧愛嘉家族背景顯赫，被視為香港的「最後貴族」，父親鄧永鏘是已故慈善家鄧肇堅的長孫，以及鄧伯勤的長子。

鄧永鏘生前是香港時裝品牌「上海灘」的創辦人，曾與多位英國皇室成員以及政界人士保持密切關係，包括前港督彭定康和已故的黛安娜王妃等，而他在2017年因病在英國過世，享壽63歲。