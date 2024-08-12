勝利又被拍到極樂峇里島夜店！同行男勾搭辣妹：回飯店一起玩～

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體BIGBANG前成員勝利2023年2月出獄後，沒有回到螢光幕前，但他經常出沒在各國夜店，甚至傳出他打算在峇里島、香港等地重操舊業，只是他11日接受韓媒採訪全都否認。怎料，否認才1天，韓媒又收到爆料影片，他10日晚間極樂峇里島，同行的男子還勾搭上一位韓國辣妹，並熱情邀約「跟我們回飯店一起玩」，私生活很精彩。

▲勝利出獄後照樣泡夜店。（圖／CFP）



勝利數度被爆出有意投資夜店，10日被印尼媒體爆料在當地開業，但他透過韓媒否認消息，並道歉過去在柬埔寨的私人聚會上提及「要把GD帶來」一事。

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▲勝利11日剛否認該夜店，怎料隔天又被曝光極樂峇里島夜店影片。（圖／翻攝自《每日經濟》）



怎料，韓媒《每日經濟》12日又收到影片爆料，根據報導，他10日晚間現身印尼峇里島一間S夜店，當晚他與1、2位目測為韓國的女子交流中，女生撒嬌喊著「昇炫（勝利本名）歐巴要請客嗎？」他大方回答「買給妳，都買！」勝利同行男子更主動邀約「我們住宿離這裡只有5分鐘距離，一起來玩」，一行人有說有笑，勝利過去開夜店釀禍，雖然剛關出來，但他夜生活興趣沒有變，依舊闖蕩各國酒吧。

▲勝利已無打算回到螢光幕前。（圖／CFP）



過去傳出勝利有意開夜店，他11日接受韓媒《日間體育》訪問，鄭重否認「完全不是事實」，過去在柬埔寨出席派對被拍到，純粹是參加友人啤酒酒吧開幕式，「我只有說覺得柬埔寨很好，但有報導說我要在當地投資，那不是真的。」

而他當時還提到「要把GD帶來」，對此他首度致歉「「我太沈醉於氣氛之中，非本意提到了前成員，沒能安分守己，我的行為錯了，不會再有那種事發生了。」

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