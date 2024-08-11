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泡夜店成導火線！　TEMPEST 火朗「中斷活動6個月後」宣布退團

記者張筱涵／綜合報導

韓團TEMPEST成員火朗今年23歲，年初因為泡夜店且親自向粉絲承認的關係，引起了爭議，當時就被宣布暫停活動，沒想到今（11日）經紀公司樂華宣布他即日起退團。

▲▼TEMPEST　火朗。（圖／翻攝自FACEBOOK／TEMPEST_Official）

▲火朗退出TEMPEST。（圖／翻攝自FACEBOOK／TEMPEST_Official）

樂華娛樂今天發出聲明表示，和火朗討論了未來的活動方向，慎重思考後雙方達成一致意見，火朗終止合約且退出TEMPEST：「在此，我們向一直以來支持火朗的所有粉絲們表示衷心的感謝。希望大家能夠繼續支持即將迎來新起點的火朗，我們公司也將真心祝福火朗的未來。」TEMPEST接下來將參與偶像競賽節目《Road to Kingdom》，這也代表著他們將以6人組形式參賽。

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事實上，火朗被爆料去夜店且向粉絲承認後，樂華娛樂2月的第一次公告是對外致歉並表示火朗已經深刻反省。但大約2個禮拜後，樂華娛樂發出第二次公告直指：「火朗最近因為在社群平台上被瘋傳的私生活爭議，與本公司深入討論了未來活動方向，在這段期間火朗沒能恢復信任，本公司對於這樣的情況判斷很難再以完全體活動，因此本公司在苦惱許久後決定火朗中斷活動。」

也因此，韓網看見火朗退團公告後，都認為並不是因為火朗去夜店而退團，「不是因為夜店吧，就是藝人跟公司不合吧」、「我記得他滿有人氣的欸」、「不會單純因為去夜店退團吧，都是成人了」、「不知道第一個發出這件事情的粉心情如何，畢竟是自己的本命，其實就算說不是因為夜店，也是個導火線吧」。

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