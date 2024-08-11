加藤鷹喜收台灣徒弟！　「暗黑IU」1天升天7次下跪拜師

▲ 「暗黑IU」艾悠驚喜現身成人展。（圖／大象傳媒提供）



記者翁子涵／台北報導

活動天王蜆仔接獲大象傳媒邀約訪問AV界的傳奇人物加藤鷹參與一年一度TRE台北國際成人展在攤位上宣布好消息，加藤鷹將來台開班授課傳授愛愛技巧，加藤鷹老師笑說：「學完課程之後雖然沒辦法讓你變成加藤鷹，但可以讓你的另一半幸福滿滿。」活動最大亮點素有暗黑IU之稱的艾悠驚喜現身，艾悠表示自己一直仰慕加藤鷹老師的才華，帶著拜師禮請求加藤鷹收他為女弟子當場跪下拜師。加藤鷹當場應允認證艾悠為第一位台灣的女徒弟。

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▲ 「暗黑IU」艾悠下跪拜師加藤鷹。（圖／大象傳媒提供）



艾悠表示自己在愛情動作片的領域喜歡主導是肉食女，也是騎乘式的高手，鼓勵女生最了解自己的身體，有需要的時候，可以服務自己，一直以來需求量很大，曾經24小時高達7次的高潮，如果學習金手指的技能，讓她可以隨時滿足。

加藤鷹老師在AV界有「性愛帝王」稱號。他的右手有「金手指」及「神之手」之稱，最厲害的金手指是男人都羨慕的技能，征服超過12,000名女優，蜆仔開心表示懷著一顆學習的心，看可否鍛鍊好技能，讓我的人生開啟幸福之路。沒想到當場被加藤鷹打槍蜆仔臉蛋NG，無法當頂級男優，但事後也誇講主持才華，不適合體力活工作。

加藤鷹在活動上也對AV男優都幾根，現場進行鑑賞，加藤鷹針對男優身材上下打量，接著露出滿意的笑容，並且伸出金手指捏了一下男優的奶頭表示前途無可限量。這次除了在活動上合作之外，也邀請加藤鷹現身拍片現場親臨指導，希望旗下女優、男優得到前輩指點之後可以讓作品更提升。

