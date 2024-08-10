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U:NUS突宣佈「到此為止」全場傻眼　下一秒朝台下狂「掃射」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣男團U:NUS今（10日）在台中戶外圓滿劇場開唱，與粉絲共度浪漫情人節，演唱會進行一半，U:NUS更迎來甫拿下金曲歌后的師姐孫盛希，共同演出舞曲〈暈嗎〉，她說上次跟九澤CP也唱過〈暈嗎〉，這次換跟U:NUS合唱，忍不住笑說：「跟鮮肉們比較爽。」最後也帶來經典歌曲〈眼淚記得你〉。

▲▼U:NUS演唱會，嘉賓孫盛希。（圖／滾石提供）

▲U:NUS演唱會，嘉賓孫盛希。（圖／滾石提供）

今晚開場U:NUS團員輪番帥氣登場，首套造型呼應戶外舞台，展現全新野性迷彩套裝，蔡承祐更露出結實腹肌，帶來氣勢十足的〈金感情〉、〈榜首〉、〈All In〉、〈A-TOWN〉組曲，與13位舞者熱力唱跳，揭開演唱會序幕。

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團員演唱兩兩合作的歌曲〈嗚嗚嗚〉、〈不歸路〉，以及震撼全場的〈霸王別姬〉後，介紹甫出道的師妹新生代雙人唱作組合「KAXA」出場，搶先透露兩團攜手合作，為全新戲劇《Ｘ！又是星期一》共創主題曲〈不怕星期一〉，更現場首唱，讓歌迷驚喜不已。

▲▼U:NUS演唱會，嘉賓孫盛希。（圖／滾石提供）

▲▼U:NUS今晚在台中開唱。（圖／滾石提供）

▲▼U:NUS演唱會，嘉賓孫盛希。（圖／滾石提供）

隨後U:NUS換上第二套服裝，接力演唱各自的創作曲。包括蔡承祐與高有翔合作的〈失控的愛〉，高有翔和吳昱廷帶來〈分手信〉，吳昱廷唱到〈里昂〉前要大家打開手機的閃光燈，並邀歌迷一起唱，聽到前3句大合唱，他忍不住問：「可以再唱一句嗎？」隨即在台上落淚。吳昱廷隨後帶來創作同名嘻哈歌曲〈吳昱廷〉，並和高胥崴獻唱〈鬆餅〉並大秀性感椅子舞，此外高有翔也選唱〈妳聽〉，讓歌迷陶醉其中。

安可第一首歌，U:NUS帶來新歌〈只剩幾分鐘〉後，無預警宣布因時間因素，演唱會「到此為止」，讓全場歌迷錯愕不已。沒想到螢幕突然顯示大字「玩水囉！」，團員隨即帶著水槍返回舞台，走入觀眾席嗨唱〈U & US〉和〈修理偶〉，和粉絲拿水槍射向彼此，玩得不亦樂乎，最後螢幕彩蛋出現〈只剩幾分鐘〉MV首播，為演唱會劃下完美句點。

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