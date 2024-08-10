爭奪經營權出事！《財閥家》製作公司控李政宰詐欺「承諾失約」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓影星李政宰主演的《魷魚遊戲》紅遍全球，第二季即將在12月播出，怎料，近日他訴訟纏身，10日遭到韓媒爆料近期被控詐欺，事因為他3月收購戲劇製作公司來夢來人（RaemongRaein），怎料，來夢來人金姓代表近期向法院提告李政宰與合夥人朴仁奎詐欺，利用「企業狩獵」的方式企圖搶奪經營權，李政宰方面則反駁毫無根據事實，反向對方提出誣告。

▲李政宰收購戲劇製作公司，怎料鬧出搶奪經營權紛爭。（圖／翻攝自李政宰IG、《魷魚遊戲》）



李政宰身兼演員之職外，還拍了首部執導的電影《獵首密令》，而他與好友鄭雨盛創立的經紀公司Artist Company，旗下擁有多位優秀演員，本業、副業職務都很繁忙，近來，他更把觸角伸向幕後製作公司。

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3月透過廣告公司Artist United與WYSIWYG Studios公司前代表朴仁奎合夥收購戲劇製作公司來夢來人（RaemongRaein），他與朴仁奎各持有5.24%股份、廣告公司Artist United持有18.85%、K-CULTUR第一號協會持有1.05%股份，一共30.37%股份完成有償增資程序收購。

▲製作公司來夢來人控李政宰詐欺。（圖／翻攝自來夢來人官網）



事業版圖擴大原是美事一樁，李政宰與朴仁奎近期卻鬧翻來夢來人，對方公司金老闆指控李政宰失約，對方承諾收購來夢來人後，會跟他一起擁有經營權，並利用人脈打進美國市場，向他保證此舉對公司有很大的成長性，且當初李政宰還寫下約定書「未來會經過協議討論，一起經營公司」。

怎料，來夢來人金老闆反對李政宰收購綠蛇傳媒後，經營權竟遭到拔除，他指控李政宰利用「企業狩獵」的方式搶奪經營權，於6月向法院提出詐欺告訴，直到10日才被媒體報了出來。

▲鄭雨盛、李政宰兩人還共同經營著經紀公司Artist Company。（圖／翻攝自Artist Company IG）



對此，李政宰方面否認詐欺，目前正準備反控對方誣告，「金老闆反對我和演員鄭雨盛參與來夢來人的經營，甚至無視臨時股東大會出席要求，現已提出損害賠償。

製作公司來夢來人（RaemongRaein）成立於2007年，公司名聲響亮，曾製作過戲劇《偶然發現的一天》、《學校2021》、《偶然發現的一天》、《財閥家的小兒子》等人氣作品，如今內部紛爭遭搬上檯面，引起各界相關人士關注。