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泰勒絲維也納演唱會取消！「又一名ISIS恐攻分子被抓」密謀手法曝光

▲泰勒絲補償猝逝粉絲家屬演唱會VIP座位。（圖／達志影像）

▲泰勒絲補維也納演唱會取消。（圖／達志影像）

文／中央社

美國流行樂天后泰勒絲原定本週在奧地利首都維也納舉行3場演唱會，因疑似伊斯蘭國（IS）支持者密謀恐怖攻擊而取消。奧地利內政部今天表示，當局已在維也納逮捕第3名嫌犯。

路透社報導，據奧地利內政部說法，這位現年18歲的伊拉克籍嫌犯，疑似與現年19歲的北馬其頓裔奧地利籍主嫌屬於相同交友圈。 奧地利內政部還說，隨著調查幹員持續追查這起案件，還會有更多嫌犯遭到訊問及財產被搜索。

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泰勒絲（Taylor Swift）原計劃8至10日在維也納連唱3晚，但傳出宣誓效忠伊斯蘭國的主嫌密謀對聚集在納恩斯特哈佩爾體育館（Ernst Happel Stadium）外預估約2萬名歌迷發動死傷慘重攻擊，因此主辦單位7日晚間宣布因安全顧慮將所有場次取消。

另有2名分別為17和15歲的嫌犯也於7日被捕，但奧地利「使者報」（Kurier）今天報導，警方已將15歲嫌犯改列證人釋放。 據報導，最新被捕的嫌犯本月6日宣誓效忠伊斯蘭國，不過他是否涉入這起密謀恐攻還有待釐清。

有報導說，奧地利當局是從美方情報機關得知泰勒絲演唱會恐攻威脅。因為奧地利法律不允許政府監控即時通訊軟體，而嫌犯正是用這類軟體相互聯絡。

泰勒絲至今尚未就維也納演唱會取消發表評論。她原定的接下來演出是下週在倫敦開唱，英國警方已表示，沒有跡象顯示，維也納的密謀恐攻事件會對倫敦演唱會造成任何影響。

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