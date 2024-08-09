影帝黃秋生酸JK羅琳「巫婆」：還覺得麻瓜可笑　二度發聲挺林郁婷！

記者劉宛欣／綜合報導

台灣女拳王林郁婷深陷性別爭議風波，國際奧會（IOC）多次發聲力挺，仍面臨龐大輿論壓力。事件爆發以來台灣各界紛紛力挺林郁婷，香港影帝黃秋生幾日前也在臉書聲援，9日他二度發文，針對JK羅琳「拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃」的發言，諷刺地說「也只有她才看得出來，而且覺得麻瓜很可笑」。

▲林郁婷不畏質疑，依舊闖進金牌戰。（圖／路透）

日前有許多網友在JK羅琳帳號下貼出運動型女性的照片來「教育」她，強調並非所有女性都長得像芭比娃娃，但她相當不以為然，稱這些網友為「瘋狂的網友」，甚至還比喻這就像「拿不同形狀的馬鈴薯來證明石頭可以吃」一樣可笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲JK羅琳至今仍誤解林郁婷是跨性別。（圖／達志影像）

黃秋生在看到JK羅琳的言論後，反諷對方：「拿著不同形狀的馬鈴薯來証明石頭可吃，其實只是懂得巫術的巫婆才做得出來。也只有她才看得出來，而且覺得麻瓜很可笑。」獲得廣大網友讚賞是神比喻，更有人指出「這位巫婆則是自己拿了不同形狀的石頭砸別人，想證明馬鈴薯不能吃」，黃秋生親自留下比讚的表情符號。

▲黃秋生二次發聲挺林郁婷。（資料照／記者周宸亘攝）

此前，黃秋生就曾在臉書發文「林郁婷真的很厲害，勇敢！」底下台灣網友感激他願意發聲，他回覆表示「我不是發聲，我是敬佩」，有人在留言處提出對染色體檢測結果的質疑，他也耐心地解釋「XY未必就是男人」、「建議你去找書看」，還有人心疼直言「連在台灣的人也批評她是男人」，黃秋生則批評「什麼地方都有蠢人」。