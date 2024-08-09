主持人張齡予　赴會「朝露男子」燃愛火

記者葉文正／台北報導



社團法人台灣露德協會近日邀請主持人張齡予擔任「友善愛滋，從我開始」年度公益大使，呼籲社會大眾齊心推動「台灣愛滋友善社會」。

▲張齡予(左)與國民藍帶主廚黃迺恆一起使用「朝露農場」藥癮感染者朋友們所栽種的在地食材，。（圖／露德協會）

張齡予邀社會大眾同理感染者生活中所遭遇的困境（就業、就醫、社交等歧視），友善對待；更帶領新製作外景節目「迺齡趙腳」團隊，赴會露德協會位於台中谷關的「朝露農場 — 治療性社區」，與「朝露男子」（身受藥癮之苦，部分為愛滋感染者的學員）相見，以他們親手栽種的當地食材，共同架起天然廚房，用愛烹調出友善「心」滋味。

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▲公益大使張齡予送暖朝露，與團隊、學員用藥癮感染者親手栽種的山蘇、香菇，與耐心養育所孵出的「奇雞雞蛋」，烹調出公益好滋味。（圖／露德協會）



朝露學員生活輔導員，同時一起對抗愛滋汙名歧視的朝露男子Reese穿上超高高跟鞋、緊身牛仔褲，冶豔登場迎接，令張齡予直呼不可思議，也感受到他的用心：希望以輕鬆幽默的方式，帶社會大眾走入他們所面對的多重嚴肅議題。畢竟，根據露德協會《2023年台灣愛滋感染者生活品質暨生活現況調查》指出，有超過五成的「愛滋感染者」擔心就醫時被刁難、歧視；現實中，每三人裡，就有一人曾因為感染者身分遭到拒診。



張齡予表示，自己在學生時期便長期關注性別議題，也有當過愛滋相關組織的志工，在與感染者朋友們實際接觸後，不會排斥，不會懼怕，遑論歧視。如今身為國際健康管理師、健康節目主持人，更明白現代醫學已經可以有效控制病毒，定期服藥下，達到U=U（Undetectable = Untransmittable，測不到病毒等於不具傳染力），便形同慢性病，感染者仍能夠如同一般人，好好生活。