獨／孫鵬收孫安佐禮物「開心到狂親」　本人親揭父親節驚喜心情！

記者黃庠棻／台北報導

星二代孫安佐（孫健豪）5月在爆發闖入泰國民宅事件後，突然公開和爸爸孫鵬鬧翻，父子的互動備受外界關注。不過，8日父親節，他不僅特地買禮物給爸爸，還PO出一家三口擁抱的影片，孫鵬甚至開心地親吻他。時隔一日，孫鵬也透過經紀人表達了心情。

▲狄鶯、孫鵬與孫安佐一家三口。（圖／翻攝自Facebook／狄鶯）

孫安佐為了父親節禮物，特地到西門町挑選香水要送給父親孫鵬，透露如果買太貴重的禮物，爸爸一定捨不得用，所以這次選了香水讓爸爸平日都能帶著他的愛出門，他特地透過影片記錄了整個送禮的過程，媽媽狄鶯也開心地在一旁拍照。

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▲孫安佐送孫鵬父親節禮物。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）

父親節當天，孫安佐親自將禮物交到孫鵬手上，收到禮物的爸爸表示很喜歡兒子挑的香味。孫鵬收到父親節禮物相當驚喜，不斷和狄鶯一起親吻、擁抱孫安佐，畫面相當溫馨，也證明父子倆的關係已經修復。對此，孫鵬透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，害羞表示「心意是最重要的，很開心」，對於孫安佐的驚喜表達了喜悅的心情。

▲孫安佐送孫鵬父親節禮物。（圖／翻攝自Instagram／sun_gojo99）