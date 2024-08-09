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男神坤達崩壞「油頭猥瑣宅男」形象曝光！　阿部瑪利亞一看認不出

記者黃庠棻／台北報導

《正港分局》由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演，甚至驚喜邀請木曜4超玩成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞全員參演，以及歌手黃宣也首次跨界加入演出。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲木曜4超玩成員參與《正港分局》演出。（圖／Netflix提供）

阿部瑪利亞談到首次參演台劇，表示深感榮幸，在《正港分局》中她飾演日本地下偶像「茂木由美」，直言雖然都是偶像身份，此次詮釋的角色卻和自己本身的「自然成熟姊姊感」形象大有反差，坦言「因為茂木由美的聲音特別高音，還會裝可愛，所以我在演戲的時候，就想像自己是宅男女神的樣子，而且導演給這個角色的特點就是情緒上來就講出台語，但我本身完全不會台語，所以還特別去上了台語課，學完才發現台語是需要一個氣勢。」

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▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲阿部瑪利亞首次挑戰演台劇。（圖／Netflix提供）

KID林柏昇則詮釋「茂木由美」的經紀人林白生，他表示自己很少演戲，這次的拍攝對他來說相當新鮮，平時喜愛看電影的他，拿到劇本時腦中會浮現一些電影人物的片段，也會想像如何呈現劇中的角色，更大讚拍攝過程導演都讓演員非常放鬆、給足信心，是非常開心一次合作。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲KID飾演阿部瑪利亞經紀人。（圖／Netflix提供）

預告公開後，討論度最高的便是由坤達飾演的「瀏海好油外送員」謝正達，除了工作之外，還是茂木由美的粉絲，他形容自己的角色是一個頭髮油膩、牙齒泛黃、滿臉雀斑、下巴「厚道」、笑容猥瑣的人。拍攝過程中印象深刻的場就是應援舞，笑言「不僅要學跳應援舞，還要大聲喊口號，拍完那場戲我直接都沒聲音了」而他為了詮釋應援場面，透露自己看了很多「MEGA戰鬥哥」的影片，還特別去學應援舞蹈和口號，希望可以完美還原追星宅男形象。

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲坤達男神形象崩壞。（圖／Netflix提供）

面對坤達反轉的形象，阿部瑪利亞坦言首次見到時完全認不出，還以為是不認識的人，透露自己「不小心變得沒禮貌，但又覺得坤達哥演得太好了，真的太像宅男的樣子！想說我心中全台最帥的男人，居然變成完全不吸引人的樣子，真的好厲害，我原先很擔心會沒辦法把他當成我的粉絲，結果完全沒有問題！」

▲《正港分局》。（圖／Netflix提供）

▲坤達造型有很大突破。（圖／Netflix提供）

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正港分局, 許光漢, 王淨, 馬念先, 陳彥佐

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